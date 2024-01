Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (15)

Os nativos de Peixes começam a semana no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos, cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os nativos de Peixes começam a semana no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Não negocie ou realize mudanças no setor de trabalho. No amor, evite querer impor suas vontades ao seu par afetivo.

Áries – Os astros iluminam sua vida profissional trazendo muitas possibilidades de ganhar mais e negociar. Comece a planejar os próximos passos. Surpresas a caminho com seu amor. Alegrias com a família.

Touro – Fase que pensa no futuro com mais garra e conseguirá realizar ótimos negócios e acertos na profissão. Terá o respaldo de sócios, funcionários e dos envolvidos na sua área de trabalho. Surpresas afetivas.

continua após publicidade

Gêmeos – Dia que se sentirá mais forte e determinado para transpor obstáculos dos negócios. Apoio da família em especial de Sagitário e Leão. Mas, no amor não seja ciumento. Bom para compras.

Câncer – Período que deverá ser mais decidido nos negócios e aceitar apoio da família em questões financeiras. Novidades no trabalho. Pode receber convite para iniciar projeto em sociedade. Paz com seu amor.

Leão – Você irá reconquistar uma amizade valiosa no seu trabalho e, deve fluir melhor. Novidades sobre dinheiro. Sensibilidade e romance em fase especial. Conserve a calma com a família. Dê apoio a Escorpião.

continua após publicidade

Virgem – Dia cheio de compromissos e contatos positivos em novos negócios. Suas energias estão em alta e você tem vontade de renovar a vida profissional. Em alta o amor e a saúde. Recupera o prestígio.

Libra – Nesta fase deve ser menos exigente com a família e colaborar com Aquário e Peixes. Novidade sobre negócio ou trabalho, que vem com sucesso e crescimento financeiro. Amor suave. Tente em jogos.

continua após publicidade

Escorpião – O trabalho estará criativo e os negócios promissores. Apoio as mudanças que pretende realizar. Excelente para parceria ou sociedade. A família precisa de mais atenção. Equilíbrio na vida afetiva.

Sagitário – Os astros trazem muito sucesso no trabalho e nos negócios. Pode contar com apoio dos envolvidos na vida profissional. Saúde excelente. Mercúrio, transita na sua casa do dinheiro.

Capricórnio – Sol e Marte, estão no seu signo e a partir de hoje Mercúrio também o favorecerá. Terá chances de se comunicar melhor com todos e tirar proveito para os negócios. Atração afetiva devagar.

Aquário – Nesta fase está um tanto esgotado e sua irritação pode se refletir no ambiente de trabalho e no lar. Evite guardar mágoas ou rancor. Sua saúde está regular. Nada de agressividade com a pessoa amada.

Peixes – O dia é de alerta, os astros indicam problemas domésticos, que precisam ser solucionados. Não desperdice chance valiosa de contar com apoio. No trabalho, o ideal é rotina e paz. Não viaje.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News