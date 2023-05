Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (15)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a cautela durante este período negativo no trabalho. Procure participar mais da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Cuidado para não sair do orçamento financeiro.

Áries – Você já acorda no alerta. Cumpra suas obrigações no trabalho e no lar com tranquilidade. Não espere compreensão de ninguém, principalmente da família. Atue com determinação. Não viaje.

Touro – Dia que estará disposto a sair da rotina e viver novas aventuras. Positivo para renovar seus negócios, realizar compras, viajar e se relacionar melhor com todos, incluindo seu amor. Saúde perfeita.

Gêmeos – Comece a se preparar, amanhã Mercúrio seu planeta passa a transitar no seu signo. Haverá chances de melhorar o relacionamento com todos do trabalho e amizades. Lute contra a ansiedade.

Câncer – O dia é ideal para organizar seus negócios e trabalho. Mercúrio amanhã passa a trazer problemas com as amizades. Mostre seu lado amoroso e prestativo. Amor com carinhos.

Leão – Fase para resolver os problemas da família e realizar compras domésticas. Procure ser atencioso no trabalho, algumas pessoas tensas ao seu lado. Amor consolidado. Finanças equilibradas.

Virgem – Você tem boas energias e acorda com vontade de sair da rotina nos negócios e organizar o trabalho. Vá em frente, o sucesso o acompanha. Soluções financeiras. Lar e amor leve e feliz.

Libra – Dia que precisará ser mais determinado e menos indeciso em relação aos problemas da família. Saia em busca de solução financeira. Dê mais espaço ao seu amor, que começa a reclamar.

Escorpião – O apoio que recebe ajudará a superar os problemas. Mantenha o pique e continue percebendo quem deve que sair do seu caminho profissional. Encare tudo com muita energia positiva. Amor especial.

Sagitário – Fase que deve deixar de lado os problemas afetivos, espere por um bom período. A família colabora e o sucesso financeiro faz parte deste dia. Encare as mudanças no setor de trabalho.

Capricórnio – Período que conquistará a tranquilidade desejada no trabalho, resolverá os negócios e as finanças. Apoio para iniciar mudanças no lar. Tente na loteria. Bom para compras e viagens.

Aquário – Com certeza terá um bom dia para resolver assuntos domésticos, incluindo compras e apoio para novos negócios. Novas chances na vida afetiva e acertos para os solitários. Curta tudo o que tem direito.

Peixes – A Lua está no seu signo, isto é, você está livre do alerta e pode criar novas opções para ganhar mais. Trabalhe com carinho e garanta apoio da sua família. Espere e conte com o sucesso. Amor com encanto.

