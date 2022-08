Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (15)

Da Redação

A segunda-feira é de alerta para os arianos e a indicação é de cuidados com o trabalho

Quem nasceu hoje

Conseguirá se destacar em profissões ligadas ao grande público. Muito prático, sabe exatamente o que quer da vida. Está sempre ao lado da família e amigos. Terá uma forte queda pelo comando. Capacitado, companheiro e inteligente.

Alerta

Áries – A Lua desfavorece qualquer tipo de mudança profissional. Será importante evitar novos gastos. Afaste o pessimismo e não crie problemas com colegas de trabalho. Veja como fala com seu amor.

Touro – Dia que precisará dar apoio à família, o Sol na sua quarta casa ajuda você a resolver os problemas domésticos. Favorável para compras, incluindo negócios imobiliários. Amor suave.

Gêmeos – Vênus, na sua terceira casa agita os negócios em parceria com pessoas da família. Solução de um problema na área profissional. A relação afetiva vai bem.

Câncer – Você acorda de bom humor, com isso resolverá a maior parte dos seus negócios e trabalho. Progresso é a palavra do dia. Em alta compras, viagens, visitas além da realização afetiva.

Leão – Sol e Vênus dão a você tudo que merece no amor, trabalho, dinheiro, compras e bons negócios. Compreensão da família, conseguirá se livrar de antigos problemas. Grandes mudanças no amor.

Virgem – Você ainda tem alguns dias em que o Sol e Vênus o desfavorecem. O ideal é ser realista em relação às suas condições profissionais e financeiras. Evite exigência com sua família e no trabalho.

Libra – O Sol fica no seu signo até o dia 23, então viva com intensidade esse período. Estará de bem com a vida e pode levar adiante projetos familiares, profissionais e iniciar negócios.

Escorpião – A fase traz sucesso profissional e harmonia com colegas, superiores ou sócios. Aposte no seu magnetismo e conquiste o que busca nos negócios e finanças. Inspiração no amor.

Sagitário – Dia propício para acertar os problemas ou mudanças no lar. Alegrias com a família e seu amor. Confie na sua capacidade de resolver qualquer impasse, inclusive financeiro.

Capricórnio – Você se sente preparado para assumir novas responsabilidades profissionais. Apenas, evite se comparar com os outros, faça sua parte. Vem mais dinheiro em suas mãos. No amor cuidado com disputas.

Aquário – Bom convívio com a família. Estará envolvido com o trabalho e pode pensar em parceria. Excelentes chances financeiras. Reformule seus planos para ganhar mais. Nova paixão, pode ser por Leão.

Peixes – A Lua no seu signo trás sintonia com seu amor e família. No trabalho, há necessidade de arregaçar as mangas para ganhar mais. Bom astral com colegas, sócios, superiores ou funcionários.

