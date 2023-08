Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (14)

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças. Adie mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Dia para resolver negócios da família, conseguirá inclusive organizar o setor financeiro. Seu talento será alvo de muitos elogios. Fase para trabalhos ligados à saúde. Tente na loteria. Amor sensível.

Touro – Fase que resolverá fácil os problemas da família, oportunidade de sair para compras, mudanças no lar e pensar em negócios imobiliários. Sucesso profissional e financeiro. Novos amigos. Saúde perfeita.

Gêmeos – Os negócios e o trabalho fluem para o sucesso e a tranquilidade financeira. Espere apoio de familiares e até do seu amor. Apenas evite os invejosos, você sabe quem são. Amor com paixão.

Câncer – A Lua no seu signo traz a chance de negociar e resolver pendências do seu trabalho. Enxergará novas perspectivas financeiras. Felicidade total com a família. Amor com emoções.

Leão – O dia é de alerta o que inibe suas energias e a indicação é para ficar na rotina. Controle as exigências no trabalho e com a família. Não discuta com seu amor ou se sinta infeliz, não há motivos.

Virgem – O Sol transita na sua desfavorável 12ª casa, não passe dos limites nos gastos e nas exigências com a família. Evite mudanças de última hora. Canalize o excesso de energia trabalhando. Amor neutro.

Libra – Período que estará audacioso para iniciar um novo negócio. Mas, o ideal é deixar para o fim de setembro. Evite gastos fora do orçamento. Não dê espaço para intrigas ou invejas. Sinal de discussões no lar.

Escorpião – O momento é positivo para assumir compromissos profissionais e resolver problemas financeiros. Apenas seja mais compreensivo com a família. Positivo para sair da rotina com seu amor.

Sagitário – Dia positivo, você se sente pronto para mudar ou resolver questões financeiras e profissionais. O desejo de conquistar o sucesso vai impulsionar suas ações. Lar, amor e saúde é só aproveitar.

Capricórnio – Dia que precisará de cautela nos negócios com parentes. A Lua em Câncer o impulsiona a resolver o setor financeiro, mas não inicie trabalhos ou parcerias. Bons momentos no amor.

Aquário – Você está cheio de ideias inovadoras, mas não tire os pés da realidade. Não deixe de manter uma dieta saudável. Boa fase para renovar o visual. A família procura trazer paz.

Peixes – A fase indica que se sairá melhor se trabalhar em equipe. Use seu sexto sentido para encontrar as melhores condições de ganho. Em alta sócios, superiores ou parceiros. Sua estrela brilha no amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

