Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (14)

Os aquarianos são geralmente, serenos e tranqüilos e não apreciam as brigas e discussões. Isto não quer dizer, porém, que tenham uma natureza pacífica e resignada; ao contrário, irritam-se facilmente e sua cólera, embora rara, é intensa, silenciosa, violenta e muito perigosa. Os aquarianos desconhecem a vingança e preferem desprezar e ignorar seus inimigos, não dando ao trabalho de persegui-los.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle as críticas para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

Áries – Você passa por uma fase tranquila e hoje deve resolver assuntos ligados ao lar. Será importante saber que no próximo dia 18, o Sol passará a lhe desfavorecer. Concentre-se nos seus objetivos. C. 501 M. 6032

Touro – O período é positivo e continuará assim, os negócios e trabalho, alcançam o sucesso rápido. Aproveite que tudo esta a seu favor e vá a luta. Fase de amor, saúde e dinheiro. C. 408 M. 6640

Gêmeos – O dia garante tranquilidade nos negócios e trabalho. É hora de investir um pouco mais nos seus sonhos. Aproveite para curtir a família e seu amor. Viagens, compras e encontros com amigos. C. 393 M. 1811

Câncer – Fase que estará simpático e irradia sua beleza interior. A sua vida vai estar mais agitada trabalho e no lar. Faça tudo com suavidade e acerte os negócios da família. Seja persistente com seu amor. C. 752 M. 3991

Leão – Dia de alerta, a Lua esta na sua 12ª casa astral e pede paciência com seus projetos domésticos e profissionais. Não crie um clima de competição no trabalho. Seja discreto com a pessoa amada. C. 634 M. 4798

Virgem – A fase é excelente e você tem tudo para organizar seus negócios, ganhos, compras e ter apoio nos projetos domésticos. O clima é de tranqüilidade. Seu amor esta mais apaixonado. C. 186 M. 5329

Libra – O Sol de Aquário proporciona maior integração com a família. Você se sente livre para negociar, trabalhar e conquistar seu lugar ao Sol. Chances de realizar um grande sonho. Amor especial. Saúde ótima. C. 615 M. 9264

Escorpião – Bom astral no trabalho, que volta a crescer. Vem novidades e muitas mudanças. Pode aguardar que sua carreira vai deslanchar. Notícias positivas da família. Em alta as compras de uso pessoal. C. 725 M. 0273

Sagitário – Dia que sua estima esta em baixa, o que pode afetar seus negócios. Mude o pensamento e procure as resposta aos seus anseios. Busque apoio de Gêmeos e Áries. Boas notícias no amor. C. 079 M. 2587

Capricórnio – Os astros enchem você de coragem para assumir novos compromissos financeiros. Mudanças no seu lar e até no amor. Você será capaz de novas conquistas. Saúde perfeita. C. 267 M. 4476

Aquário – Dia para cuidar da saúde, um exame geral será importante para sua tranquilidade. Com entusiasmo conseguirá seus objetivos no trabalho e no lar. Amor ainda complicado, vá mais devagar. C. 242 M. 7604

Peixes – Você tem ainda alguns dias negativos, espere até o próximo dia 18, quando Sol passará a transitar no seu signo. Aproveite para planejar e buscar recursos financeiros. Trabalho exigente. Amor prazeroso. C. 980 M. 8155