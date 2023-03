Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (13)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado, habilidoso e produtivo.

Alerta

Os sagitarianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser prioridade neste período. Mudanças ou inovações podem trazer perdas no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Procure não se indispor com familiares ou pessoas de prestígio. Não deixe seu astral baixar por qualquer coisa. Mais atenção com a saúde. O Sol estará no seu signo no próximo dia 20, até lá rotina.

Touro – Nesta fase você deve ser rápido nas decisões de trabalho e negócios. Bom o relacionamento familiar. Evite novos gastos e não esqueça que logo estará passando pelo seu inferno astral.

Gêmeos – Dia de sorte nos negócios e até abertura para parcerias ou sociedades. Os astros renovam suas forças e vontade de realizar mudanças na vida familiar. Apoio financeiro. Amor com surpresas.

Câncer – Você estará mais entusiasmado com o trabalho. Os contatos com superiores ou sócios prometem aumento nos ganhos. Logo Marte estará no seu signo abrindo espaço para solução de problema familiar.

Leão – A vida familiar pede atenção, dê apoio para que todos possam viver melhor com você. Experiências ruins que já viveu devem ajudar a vencer barreiras. O trabalho começa a se definir. Amor envolvente.

Virgem – Um bom dia para resolver assuntos de negócios e trabalho. Saia da rotina, aceite apoio de sócios, nativos de Escorpião e Peixes. Seja prestativo com a família. Novos ajustes na vida amorosa.

Libra – Suas amizades serão importantes para ter êxito no trabalho e negócios. A família também o ajudará em questões financeiras. A vida afetiva esta pedindo mais atenção.

Escorpião – A Lua indica mais saúde, energia e vontade de cuidar do seu visual. Aproveite para organizar os negócios, acertar o trabalho e contar com mais sucesso. Amor especial.

Sagitário – O dia é de alerta, a Lua aumenta seu nervosismo e o ideal é ficar na rotina. Evite discutir no trabalho, só terá a perder. Cuidado com as finanças. Nas questões afetivas, tenha compreensão.

Capricórnio – Você poderá contar com sócios ou superiores no trabalho e negócios. Analise proposta para mudanças na sua vida familiar. Positivo para compra, venda ou reforma da sua casa.

Aquário – Nesta fase irá se relacionar de forma descontraída com as pessoas do trabalho, negócios e familiares. Você se sente feliz e resolverá problemas que o incomodam. Novas ideias devem trazer progresso.

Peixes – Você tem a seu favor Mercúrio, que deve trazer maior facilidade de comunicação. Irá conquistar o sucesso profissional e financeiro. A atração física vai ser o destaque no amor. Bom para viagens.

