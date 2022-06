Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (13)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Seu espírito é dotado de ideais criativas. Sua residência sempre será um modelo para os seus amigos, tal o capricho com que vai mantê-la. As coisas de sua maior importância estarão ligadas diretamente as finanças. É criativo, persistente e bondoso.

Alerta

Os sagitarianos começam a semana no alerta, e a indicação é de rotina. Procure analisar mudanças que possam aparecer no trabalho. Cuidado com gastos de última hora. Não entre em confronto com seu par afetivo, família e amigos.

Áries – Conseguirá realizar a maior parte dos seus projetos de negócios e da família. Mas, deve vencer o clima de insatisfação com determinadas pessoas. Usufrua desta fase positiva. Alegrias no amor.

Touro – A movimentação profissional e as condições financeiras são excelentes. Organize os gastos e novos compromissos. Amanhã Vênus, passa a proteger seus sonhos de amor e progresso.

Gêmeos – Amanhã Mercúrio, seu planeta passa a influenciar seu signo abrindo as portas para uma melhor comunicação. Use sua intuição para conquistar seus objetivos. Restrições no amor.

Câncer – Você sabe que esta é uma fase para não passar dos limites. Dê atenção ao seu sistema nervoso. O trabalho vai exigir dedicação. A família esta em harmonia. A pessoa amada procura lhe entender.

Leão – Dia que pode contar com mudanças no ambiente em que vive. No trabalho é hora de criar e inovar, com chances de projetos em parceria. Positivo para compras domésticas. Amor suave.

Virgem – Os astros indicam transformações na sua maneira de trabalhar e com isso o sucesso será mais rápido. Agitação social, novos amigos, viagens, compras e acertos domésticos. Amor com sensualidade.

Libra – Você vive um período de mudanças positivas. Mais feliz, terá contatos proveitosos nos negócios e trabalho. Ótimo para viagens, assinatura de contratos e mudanças no seu caso de amor.

Escorpião – A Lua esta no seu signo e com isso você sente as forças renascerem para a vida familiar e profissional. Vai ser fácil resolver os problemas financeiros. Momento para mudar o seu humor.

Sagitário – O dia é de alerta e você estará exigente com colegas de trabalho e com sua família. Respire fundo, evite discussões, pois pode sair perdendo. Tenha sensibilidade ao lidar com as pessoas a sua volta.

Capricórnio – Período para acertar os negócios e trabalho. Bom astral nas finanças. Você vai desfrutar de uma boa situação familiar, todos estão ao seu lado dando apoio. Segurança no seu caso de amor.

Aquário – Dia que não deve criar dificuldades no ambiente familiar. Colabore e espere a retribuição imediata. Positivo para mudanças em seu trabalho. A família apoia seus planos financeiros.

Peixes – Período que pode mudar e melhorar seus ganhos. O clima é de progresso, ainda mais se trabalhar com o público. Conte com nativos de Leão, Gêmeos e Áries. Sonhos de amor realizados.