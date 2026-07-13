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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (13)

Quem nasceu nesta data é intenso, afetivo e orgulhoso

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 06:05:42 Editado em 10.07.2026, 14:02:46
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (13)
Autor Os cancerianos começam a semana no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Adie negociações, assinatura de documentos ou início de projeto profissional. No amor, cuidado com o ciúmes. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia para resolver os problemas do trabalho, sair para compras domésticas, mudar ou reformar sua casa. Na área afetiva, Vênus realça sua beleza e acerta seu caso de amor. Viva melhor com a família.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase é de vibrações positivas na vida profissional, boas mudanças chegando, inclusive nas finanças. Recompensas no amor, chances até para os solteiros, espere alguém especial.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A Lua esta no seu signo e com isso voltam as boas vibrações no lar, trabalho e amor, já que Vênus vem ajudar. Não há dúvidas, você esta em estado de felicidade total. Positivo para negociar com Sagitário e Áries.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O seu dia será no alerta, a Lua esta na sua desfavorável 12ª casa astral. Não insista em discussões com sua família. No trabalho deixe a rotina prevalecer. Adie compras, viagens ou mudanças financeiras.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você ainda tem alguns dias para aguentar a fase negativa. O Sol só estará no seu signo no dia 22. Não conte com a sorte para resolver questões complicadas no seu trabalho. Cuide da saúde.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase você e seus amigos vão falar a mesma língua e com isso, conseguirá acertar a maior parte dos negócios. Chances de receber dinheiro a muito esperado. Vênus, protege a vida afetiva.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que não deve sair da rotina em termos financeiros e afetivos. Vênus, que rege seu signo esta na sua desfavorável 12ª casa. Segure a impaciência, o dia será tumultuado. Amor com ciúmes.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Coloque mais energia nos seus projetos de negócios e trabalho. Procure se mostrar mais seguro, e conseguirá resolver os problemas financeiros. Saia para compras e pequenas viagens.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesta fase estará mais extrovertido e com isso, terá o apoio que necessita nos negócios e trabalho. Alcançará o sucesso nas finanças. Novidades no lar. Apoio de Gêmeos, Aquário e Touro. Amor com lealdade.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A vida profissional ganhará novo impulso com pessoas da família. Arregace as mangas e vá atrás dos seus interesses. Possibilidades de fazer um acordo financeiro com Câncer, Touro ou Áries. Amor firme.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que a família procura colaborar, use e abuse de sua inteligência para manobrar as coisas a seu favor. Novas chances de ganho e participação total da pessoa amada. Fortes emoções nos negócios.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Sua vida profissional ganha um novo impulso, o sucesso acontece fácil, mas não crie problemas com Câncer e Leão. Cuidado, caso queira realizar mudanças no lar. Espere mais uns dias. Tente na loteria.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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