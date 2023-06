Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (12)

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias ou poderá ter aborrecimentos.

Áries – O dia é de alerta, adie compras, viagens, decisões profissionais e financeiras. Os assuntos da família devem ser tratados com o máximo de habilidade. Desfavorável para iniciar sociedade.

Touro – Fase que deve lutar pelos seus direitos, mas não crie expectativas com determinadas pessoas do trabalho. As surpresas financeiras estão aí em suas mãos. Conseguirá organizar suas contas. Amor com emoção.

Gêmeos – Hoje Mercúrio, seu planeta começa a transitar no seu signo. Os problemas no lar e trabalho deixam de existir. Conte com a sua persistência para acertar as finanças. Lar feliz. Amor total.

Câncer – A partir de hoje você tem a presença de Mercúrio na sua 12ª casa, isto significa que estará dando mais apoio do que recebendo no trabalho. Precisará ser mais cauteloso nas exigências com a família.

Leão – Os astros trazem apoio as suas novas investidas profissionais. Você está a caminho de atingir seus objetivos. Marte e Vênus equilibram as finanças, o trabalho e vida afetiva. Saiba compreender a família.

Virgem – O seu planeta Mercúrio, passa a influenciar sua positiva 10ª casa. As surpresas de hoje serão positivas no trabalho e finanças. Apenas evite discutir com seu amor, as exigências devem ser contidas.

Libra – Você recebe apoio no trabalho. As relações estão sólidas e você pode sair para negociar. Entusiasmo em família, boas notícias. A vida afetiva vem com mais carinhos e acertos de discussões.

Escorpião – Dia que terá a solução de problema familiar e profissional. Os resultados das suas investidas financeiras trazem tranquilidade nos negócios. Alegria com seu amor. Peça e aceite apoio. Tente na loteria.

Sagitário – As finanças voltam a crescer e você conseguirá abrir novas frentes de negócios. A família precisa de mais participação de sua parte. Paixão em alta e acertos na convivência.

Capricórnio – Nesta fase não deve ficar indeciso ou esperar para resolver problemas nos negócios. Analise o trabalho e aceite proposta de mudança ou início de parceria. Seja participativo no amor.

Aquário – Seus esforços profissionais serão premiados com o sucesso. Início de novos compromissos e parcerias com Escorpião e Leão. Surpresas na vida amorosa. Entrada extra de dinheiro.

Peixes – Dia que podem acontecer mudanças inesperadas na família, não crie dificuldades, seja amoroso e gentil. Não discuta com Gêmeos, Câncer e Áries. O trabalho vai bem, resolverá um problema nas finanças.

