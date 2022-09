Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (12)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os arianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com forte personalidade. Conseguirá render acima do esperado em lugares calmos. Alcançará sucesso, graças à sua garra e inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

continua após publicidade .

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não queira impor suas vontades ao par afetivo e família. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – O dia será de alerta, a Lua na sua 12ª casa astral pede equilíbrio nas contas, no lar e trabalho. Não espere apoio e guarde segredo sobre seus negócios. Organize seus passos. Insatisfação no amor.

Touro – Otimismo é a palavra de ordem, você está bem e continuará assim em relação às finanças e trabalho. Conte e espere pelo melhor. Ótimas surpresas nos assuntos domésticos e no amor. Tente na loteria.

Gêmeos – Clima de harmonia com a família, conseguirá acertar os problemas e realizar mudanças no lar, incluindo na decoração de sua casa. Oportunidades nos negócios e trabalho. Menos domínio no amor.

continua após publicidade .

Câncer – Sua imaginação está em alta, conseguirá acertar novas frentes de negócios e trabalho. Pode curtir a família, viajar, sair para compras e abrir caminhos financeiros. Amor com atração.

Leão – Leve adiante as mudanças que pretende realizar nos seus negócios. Seus planos têm tudo para se concretizarem. Bem mais feliz a união afetiva estará cheia de carinhos. Conte com equilíbrio financeiro.

continua após publicidade .

Virgem – Os astros favorecem a expansão nos negócios, abrir novas frentes de trabalho, incluindo viagens e estudos. Você caminha em busca do sucesso financeiro e afetivo. Conte com Peixes e Touro.

Libra – Deverá ser mais persistente para resolver em paz as diferenças na família. Evite ser radical e dê mais apoio a Virgem e Áries. Cuide da saúde, evite excessos alimentares e bebidas.

Escorpião – Um bom dia no trabalho e colaboração nos negócios. Empregue sua energia para melhorar as finanças. Saia para compras e encontros profissionais. Conte com equilíbrio no lar. Tente na loteria.

Sagitário – Dia que estará um tanto ansioso em relação às finanças e naturalmente nos negócios e trabalho. Vá com calma, pois conseguirá resolver tudo. A família precisa de mais atenção. Emoções no amor.

Capricórnio – A sua dedicação à família trará os bons resultados no ambiente doméstico e abre espaço para se dedicar mais aos assuntos financeiros. Em alta compras, viagens e acertos afetivos.

Aquário – Período que você sente vontade de mudar o rumo dos negócios e trabalho. Não haverá dificuldades, apenas precisará do apoio de Gêmeos e Leão. No amor tome a iniciativa e demonstre carinhos.

Peixes – Desfrute da boa influência de Vênus, na sua positiva sétima casa. Vem novos negócios e parcerias. Você estará de bom humor e pode acertar sua convivência no amor. Estará pronto para mudanças no lar.

Siga o TNOnline no Google News