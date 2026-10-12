Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (12)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, lembre-se que Sol e Lua o desfavorecem, e a rotina deve ser sua companheira durante este período negativo. Não entre em confronto com seu par afetivo ou família. Viagens desfavorecidas. Não descuide da alimentação.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O dia reserva passeios, encontros e satisfação com a família. Pode até realizar viagens. As finanças estão bem encaminhadas e com isso conseguirá gastar um pouco mais. Novas amizades. Amor carinhoso.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Nesta fase pode aceitar convites da família, programe encontrar seus parentes. O amor vem com paixão. Bons pensamentos, mas esqueça um pouco dos negócios e divirta-se. Presenteie às crianças.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa por um período feliz com a família no dia das crianças. Surpresas a realizar, muita festa. Bons pensamentos em relação ao trabalho e negócios, mas deligue-se um pouco. Amor com surpresas.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A influência astral deste dia o coloca em excelente contato com os parentes. Faça um programa em seu lar e, convide a todos. Amor em fase de muita paixão. Saúde perfeita. Pode aceitar convites da família.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Se desligue dos compromissos do trabalho, aproveite para sair com a família e as crianças. Participe deste dia com intensidade e renove suas energias. Os amigos estão ao seu lado. Amor total.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Bom período para sair da rotina. O clima é de confraternização com parentes. As finanças estão em fase de estabilidade, pode gastar um pouco mais. Seu amor espera mais atenção. Conte com Câncer.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua no seu signo traz chances de encontrar parentes e amigos, pode até realizar um almoço na sua casa. Novidades positivas nos negócios, mas hoje é dia de diversão. Saúde estável. Amor com ciúmes.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você terá um dia de cuidados especiais, Sol e Lua o desfavorecem e a saúde deve receber mais atenção. Não seja ciumento, Vênus no seu signo não o beneficia. É o seu alerta também, evite novos gastos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia traz oportunidades de sair da rotina e aceitar convites de parentes para festejar o dia das crianças. Combata o desânimo, não crie problemas com a pessoa amada. Boa saúde.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Pode programar a festa para as crianças da sua família, o ideal é estar com todos, você se sente mais livre e feliz. Muito otimismo no setor financeiro. Colaboração da pessoa amada. Relaxe e viva bem.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O período traz boas energias, viagens, passeios e encontros de parentes. Fuja da rotina, aceite convites para a festa das crianças. Grande dinamismo. Sucesso nas finanças. Saúde perfeita.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia será exigente, terá que dar mais atenção à sua família, não esqueça os amigos, sócios e parentes. Fique atento à saúde, se cuide. Evite viagens e novos gastos. Procure curtir o dia das crianças.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.