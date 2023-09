Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (11)

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os nativos de Leão começam a semana no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Cuidado com o andamento do trabalho. Fique longe de gastos fora do orçamento. Amor com discussões. Saúde neutra.

Áries – Fase que novidades não devem faltar neste período, além de disposição para realizar mudanças no lar, decoração e até reformas no imóvel. Harmonia com familiares. O trabalho vai bem.

Touro – Trabalho em grupo ou associações darão bons resultados. Novos planos de negócios. Você terá um bom dia com a família. O setor afetivo trará muitas alegrias. Positivo para tentar em jogos.

Gêmeos – Dia propício para resolver os problemas domésticos e dar apoio a familiares de Leão e Libra. Seu poder mental está em destaque. Sucesso para quem trabalha no comércio. Amor discreto, mas feliz.

Câncer – Você tem um bom dia. Seus esforços serão reconhecidos no trabalho. Aproveite o prestígio. A família transmite muita atenção. Suas finanças começam a crescer. Amor livre e cheio de carinhos.

Leão – O seu dia será no alerta, necessidade de se reservar financeiramente. O ideal é evitar gastos, viagens e compromissos domésticos. Preocupações com a saúde e trabalho podem afetar seu sistema nervoso.

Virgem – Aproveite a posição do Sol para se relacionar com pessoas influentes, acertar os negócios, abrir espaço para o trabalho e ganhos. Mas, Vênus ainda traz dificuldades no amor. Saúde perfeita.

Libra – Nesta fase sua sensação de insegurança é bem maior, portanto evite mudanças no lar ou no trabalho. Marte no seu signo faz você ser mais exigente com a família e seu amor. Não discuta.

Escorpião – Período que deve se precaver com pessoas negativas e invejosas. Lute contra a sensação de insegurança. Aproveite a fase para iniciar negócios, pode assumir novas propostas financeiras.

Sagitário – Dia propício para resolver problemas financeiros e profissionais. O sucesso acontece fácil no trabalho, com mudanças positivas para melhorar os ganhos. Amor renovado. Conte com Câncer e Áries.

Capricórnio – O Sol eleva a sua ambição e promete equilibrar as questões financeiras. Conseguirá resolver os problemas profissionais e familiar. Ótimo para compras, viagens e novas decisões no amor.

Aquário – Momento positivo para resolver questões ligadas a saúde. Os astros prometem tranquilidade em relação ao trabalho, que vem com mudanças. Muita atenção da família e do seu amor.

Peixes – Dia tranquilo no trabalho, conseguirá resolver grande parte dos problemas. Estabilidade nas finanças e chances de sair para novos negócios. Maior sensibilidade com seu amor. Tente na loteria.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

