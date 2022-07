Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (11)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Seus pontos de vista serão sempre muito profundos e analíticos. O amor acontecerá de forma natural. A família estará sempre ao seu lado. As viagens exercerão grande fascínio nesse nativo. Inteligente, intensivo e leal.

Alerta

Segunda feira desfavorável para os sagitarianos no campo de trabalho. Adie por enquanto negociações. No amor, procure ser menos exigente e tome cuidado com palavras ásperas. Não descuide da saúde que perde energia neste período.

Áries – Dia propício para resolver problemas domésticos. Comunicação tranquila no trabalho, as dificuldades foram resolvidas. Boa saúde. No amor poderá enfrentar discussões.

Touro – Marte, no seu signo traz acertos nos negócios e entrada de dinheiro. Pode contar com ajuda de sócios, superiores e pessoas próximas. Influência positiva para iniciar novos projetos com a família.

Gêmeos – Nesta fase terá que apenas se contentar com o que já conquistou em termos profissionais. Dê um tempo nas mudanças ou início de nova jornada financeira. Grandes emoções no amor.

Câncer – O Sol esta no seu signo e você sente as energias renascerem, mas deve ter calma na solução de negócios, finanças e até no amor, que vem com discussões. Seja compreensivo com a família.

Leão – Dia que estará envolvido nos problemas familiares, conseguirá acertar praticamente tudo. Estude propostas de negócios e não se precipite em novos gastos. Cuide bem do seu amor, seja mais prestativo.

Virgem – Dia que estará mais habilidoso com os negócios e conseguirá acertar tudo e aumentar os ganhos. Alegria com amigos, sócios e superiores. Harmonia com a família. Bons momentos no amor.

Libra – Você sente que terá oportunidades de resolver muitos dos problemas da família. Tire proveito da sua habilidade em ter seu próprio negócio, principalmente os ligados a arte, moda e estética.

Escorpião – Resolva todos os problemas do trabalho e até pense em novos negócios. Força total para ganhar mais e contar com Touro e Peixes. Grandes momentos no amor. Saia para compras.

Sagitário – Dia de alerta, a Lua traz um certo mau humor, não descarregue as energias ruins na família ou faça cobranças ao seu amor. Desfavorável para compra, visitas, viagens e início de negócios.

Capricórnio – O trabalho promete novidades, você tem tudo para vencer e encontrar a estabilidade. Aproveite para ganhar um dinheiro extra. Saúde tranquila. Apoio de Câncer e Peixes.

Aquário – Dia de ideias avançadas em relação aos assuntos profissionais, você tem tudo para vencer os problemas e crescer financeiramente. Acredite mais em sua intuição. Pode iniciar tratamento estético.

Peixes – A fase é de grandes oportunidades profissionais, você só tem que saber aproveitar. Vá em frente pelo que deseja. Finanças crescendo, pode sair para compras e viagens. Otimismo no amor. Tente em jogos.

