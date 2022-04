Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (11)

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor a fazer. Cuidado com negócios duvidosos. Evite mudanças de humor, principalmente quando estiver com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – O Sol o influencia e você sente as forças crescerem. Mercúrio, o planeta da amizade e comunicação faz você abrir seu coração. Solução de problemas domésticos. Amor inseguro.

Touro – Você ainda tem pela frente uma fase de cuidados, o Sol só passará a influenciar dia 20. Cuidado com uma decisão emocional impulsiva. Fique o máximo que puder na rotina, sem mudanças.

Gêmeos – Muitas alegrias na vida profissional que volta a crescer. Fase de oportunidades financeiras. Procure se organizar até o dia 20, quando entrará no seu inferno astral. Cumplicidade no amor.

Câncer – O período é excelente, seu forte envolvimento profissional ajudará a vencer os desafios, que agora são muitos. A família e a pessoa amada dispensam muita atenção. Sucesso financeiro.

Leão – O dia é de alerta, não desconte nas pessoas a sua insatisfação. O trabalho será cansativo e exigente. A relação afetiva tende a esfriar. Adie viagens, compras e decisões familiares.

Virgem – Mercúrio, seu planeta traz mudanças no rumo dos negócios e chances de melhorar os ganhos. As atividades em equipe estão favorecidas. Saia da rotina, ganhe mais, ame mais e seja feliz.

Libra – A movimentação familiar será o ponto positivo para mudanças, compras e se associar a parentes. Setor financeiro tende a crescer. Se aproxime mais do seu amor e evite ser temperamental.

Escorpião – Você recebe apoio nos negócios, pode pensar em mudanças e ir atrás do sucesso. Clima de certeza na sua vida familiar. Dê suporte a Áries, Touro e Leão. Evite a tendência ao comodismo.

Sagitário – Período para usufruir das boas coisas da vida. Progresso no trabalho e chances de iniciar negócios. Tudo indica que terá vantagens com a família. Menos exigências no amor. Tente na loteria.

Capricórnio – Momento oportuno para apoiar sua família e realizar mudanças no lar. Pode pensar em reformas e melhorar a decoração. Capacidade de inovação no trabalho. Entrada extra de dinheiro.

Aquário – Os problemas que enfrentou no trabalho e no lar ficam distantes. Aproveite e tenha um diálogo aberto com a família. Vênus, traz paixão, dinheiro e novidades nos negócios. Conte com mais saúde.

Peixes – Você tem Vênus no seu signo, o que fará se sentir poderoso na vida afetiva e financeira. Astral excitante para iniciar projetos por conta própria. Harmonia com a família e amigos. Tente na loteria.