Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (10)

Os nativos de Sagitário começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os nativos de Sagitário começam a semana no alerta e a rotina continua sendo imprescindível nesse período negativo no trabalho. Não deixe a intransigência atrapalhar seu relacionamento afetivo e familiar. Saúde em baixa.

Áries – Bem, depois de uma semana de festas, você tem chances de mudar os negócios e esperar pelo sucesso. Apenas tenha calma em decisões que precise de apoio de empregados ou superiores. Amor evoluído.

Touro – Aproveite a influência de Mercúrio e Vênus no seu signo para organizar os próximos negócios e viagens. Aguarde bons acontecimentos. A família e a pessoa amada estão conectadas com suas necessidades.

Gêmeos – Nesta fase você perde energia e deve ter tranquilidade no seu lar e no trabalho. Deixe tudo como está e não passe dos limites nos gastos. Sua força vem do seu interior, cuide de sua mente. Amor com ciúmes.

Câncer – Comece a semana acreditando mais em você. Abertura nos negócios, o trabalho trará novos ganhos. O momento é de sucesso em novos movimentos de parceria. Seu dinamismo está em alta. Amor calmo.

Leão – A Lua colabora com os negócios ligados à sua família, incluindo mudanças, compras ou reformas no lar. Saia para agitar os negócios e se precisar as viagens serão positivas. Amor exigente.

Virgem – A Lua transita por Escorpião, o ideal é não discutir ou criar problemas com sócios ou mesmo colegas de trabalho. Planeje os negócios e acredite no sucesso. Peça apoio à família nos assuntos financeiros.

Libra – Aproveite as boas vibrações astrais e planeje os negócios. Conte com Áries e Câncer. Os problemas financeiros serão contornados. Positivo para iniciar projeto na vida familiar. Amor com paixão.

Escorpião – A Lua no seu signo traz maior segurança nos negócios e trabalho. O momento é ideal para batalhar por mudanças no lar, pode pensar em reforma ou compra de imóvel. Colabore com Gêmeos e Touro.

Sagitário – Você está passando pelo alerta e deve conter novos gastos. A dica é a rotina e cuidados especiais com a família. Evite as exigências também com a pessoa amada. Cuide de você.

Capricórnio – Dia de sucesso em vendas, produtos domésticos incluindo alimentos. Alegrias com a pessoa amada, mudanças positivas no seu coração. Momento certo para ajudar seus parentes.

Aquário – Fase que busca novos caminhos nos seus negócios, terá com certeza apoio dos que estão ao seu lado. Você transmite carinhos e compreensão a família. Amor pedindo atenção. Crescimento financeiro.

Peixes – Dia que deve aproveitar seu otimismo e força de vontade para organizar novos negócios e compromissos financeiros. Favorável para viagens e assinatura de contratos. Amor suave.

