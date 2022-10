Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (10)

Da Redação

Quem nasceu hoje

A sua capacidade profissional abrirá muitos caminhos. O encanto pessoal é uma de suas maiores virtudes. Estará sempre rodeado da família e amigos. Os trabalhos ligados á arte são indicados para este nativo. Poético, de bons modos e dinâmico.

Alerta

Os arianos começam o dia no alerta e ficam até às 18h05, neste período negativo a rotina é indicada para que nada saia do programado. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Touro no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você fica no alerta até às 18h05. Não é o momento de investir em ideias arrojadas ou mudanças no lar enquanto durar este período. Não discuta com Escorpião e Peixes.

Touro – O dia começa bem no trabalho e negócios. Dará conta das responsabilidades financeiras com saldo positivo. Tenha fé e tranquilidade para enfrentar o alerta que inicia às 18h05.

Gêmeos – Sua relação profissional esta bem colocada e você pode levar adiante novos projetos de negócios e parcerias. Comunicação fácil com a família. Vida amorosa cheia de carinhos. Tente em jogos.

Câncer – Fase que esta com energia, sorte e muita paciência nas relações. Positivo para viagens, compras e decisões na área familiar. Explore o poder de criação e realizações profissionais. Amor com surpresas.

Leão – Período de mudanças, os resultados dos negócios ganham força e o sucesso esta perto. Indicações de novidades na vida familiar, que necessita de alguns ajustes. O amor pode mudar muita coisa na relação.

Virgem – Mercúrio, seu planeta fica até amanhã no seu signo, a partir daí na sua segunda casa trazendo trabalho e dinheiro. Relações profissionais sólidas, você sente o sucesso. Conte com Peixes.

Libra – A sua relação familiar esta em fase de acertos. Boas mudanças no setor financeiro. Aproveite as oportunidades para resolver problemas profissionais. Colaboração do seu amor.

Escorpião – Fase que deve se prevenir de problemas na área profissional. Evite mudanças, gastos e exigências com a família. Risco de se desentender com pessoas da sua área de negócios. Amor difícil.

Sagitário – Dia que conseguirá resolver alguns problemas domésticos. O apoio que recebe será fundamental para a solução financeira. Positivo para compras de uso pessoal. Amor total.

Capricórnio – O bom aspecto astral traz chances de novos negócios, soluções domésticas, compra, venda, reforma e até mudança de residência. Saúde e trabalho favorecidos. Ajustes no amor.

Aquário – Fase que sua confiança esta renovada no lar e no trabalho. Você sente que irá conduzir tudo com equilíbrio e realizara muitos projetos. Saiba administrar tudo, inclusive as finanças. Amor renovado.

Peixes – A Lua esta no seu signo e você resolverá uma porção de problemas da área familiar. Sua maneira de pensar, falar ou agir atrairá boas energias afetivas, o amor vem com força total.

