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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (10)

Quem nasceu nesta data é capacitado, companheiro e inteligente

Escrito por Da Redação
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (10)
Autor A segunda-feira é de alerta para os nativos de Câncer - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá se destacar em profissões ligadas ao grande público. Muito prático, sabe exatamente o que quer da vida. Está sempre ao lado da família e amigos. Terá uma forte queda pelo comando. Capacitado, companheiro e inteligente.

ALERTA DO DIA

A segunda-feira é de alerta para os nativos de Câncer, e a indicação é de cuidados com o trabalho. Negociações de última hora podem trazer perdas financeiras. No amor, evite discussões com seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase positiva para assumir compromissos financeiros. Apoio no trabalho e negócios realizados em parceria. Novo ânimo nos assuntos da família. Amor com paixão, vem novidades.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que terá vantagens nos negócios, notícias positivas sobre o trabalho, com chances de mudanças e apoio da família. O amor esta tranquilo. Melhora da saúde, novas energias. Conte com Aquário.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A Lua esta no seu signo e você sente que conseguirá resolver los problemas financeiros. Trabalho motivado e apoio de sócios, funcionários e dos envolvidos nos seus negócios. Amor sensual.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações ou mudanças no trabalho. Terá alguns desafios a vencer. Tenha paciência com quem negocia, incluindo a família. Amor em paz.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A partir de hoje Mercúrio o planeta da comunicação, passa a transitar no seu signo. Terá chances de rever novos negócios, abrir frentes de trabalho e ter apoio de todos, incluindo a família. Amor firme.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que terá dificuldades de se fazer entender no trabalho, negócios e com a família. Mercúrio na sua 12ª casa astral traz problemas de relacionamento até no setor profissional. Previna-se. Amor tranquilo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Boas notícias sobre as finança da família. Seu trabalho transcorre com sucesso. Conseguirá vencer antigos problemas e ter apoio para renovar os negócios. Vênus traz amor, paixão e mudanças positivas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase precisará se organizar e evitar mudanças no trabalho, negócios e na vida familiar. Mais atenção com seus gastos, evite compras, viagens ou empréstimos financeiros. Amor pedindo atenção.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período para resolver os problema do trabalho e negócios que estavam preocupando. Conquistas financeiras, o sucesso esta ao seu lado. Pode sair para compras e viajar. Amor movimentado.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que acordará um tanto tenso, relaxe, dê mais apoio à família. No trabalho, vem lucros extras. Agitação na área afetiva, seja mais presente com seu amor. O ideal é praticar algum esporte.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase indica a presença de Vênus, na sua positiva nona casa astral. Período de realizações na área profissional, financeira, assim como no amor, que vem com muita paixão. Saúde perfeita. Tente na loteria.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que estará sendo requisitado para resolver problemas da família. Conseguirá acertar inclusive as finanças e sair para compras para o lar. Trabalho gratificante. Surpresas da pessoa amada.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES signos vida pessoal
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