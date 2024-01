Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (1º)

Os virginianos passam o primeiro dia do ano no alerta

Quem nasceu hoje

Está preocupado em ajudar os mais necessitados. Sabe de sua capacidade e nunca se entrega diante do primeiro obstáculo. Os trabalhos em equipe e com o público trarão satisfação pessoal. É organizado, talentoso e observador.

Alerta

Os virginianos passam o primeiro dia do ano no alerta. Procure descansar e deixe as mudanças para um melhor período. Cuidado com discussões, principalmente com seu par afetivo. Saúde em baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Você estará exigente. Saturno, o regente do ano, pressagia alto poder mental e energia interior para você ir à luta. Vênus em abril trará amor, dinheiro e solução de várias dificuldades. Cuide-se com os inimigos.

Touro – Você vai passar pela 11ª casa no ano de 2024, o que trará resultados satisfatórios no trabalho. Positivo para compra, venda e mudança de residência. Em maio a força do amor estará mais forte.

Gêmeos – A influência da 10ª casa no próximo ano, trará mudanças no rumo do trabalho e vida familiar. Novos amigos, carinhos da família e muito movimento ao seu redor. O amor só melhora a partir de 24 de maio.

Câncer – Você estará mais determinado no ano de 2024. Chegou o momento de se livrar da melancolia, medos e angústias. Será um verdadeiro teste para vencer os problemas. Ano de amor, saúde, trabalho e dinheiro.

Leão – A fase negativa ficou longe, o próximo ano trará mudanças, transformações e um “novo” grande momento. Em 2024, terá apoio no trabalho. Haverá suporte financeiro. Seu charme explode no amor.

Virgem – Saturno, o regente de 2024, irá permitir que acerte o trabalho, aceite uma sociedade comercial ou parceria. Ligação com a política. Personalidade magnética no amor. Inicie um regime alimentar.

Libra – Você terá as oportunidades para conquistar uma vida estável em 2024. Apenas deve evitar o mau-humor com a família. Com o seu amor, nada de ciúmes. Será importante durante o ano cuidar da saúde.

Escorpião – A promessa do próximo ano é de novidades para o setor profissional, dinheiro, novos amigos, colaboração da família, sorte na loteria e no amor. Cuide para não ter problemas financeiros com Aquário.

Sagitário – Neste novo ano se livrará das restrições no lar e pode resolver assuntos de herança ou a justiça. Em 2024, indica segurança em suas finanças. Seja mais participativo na vida da família. Amor com paixão.

Capricórnio – Saturno o planeta que o rege 2024, estará na sua positiva terceira casa. Deve fazer bons negócios, ter solução de problemas financeiros e com imóveis. Chance de viagens. Muita paixão com seu amor.

Aquário – Você terá neste ano 2024, a influência de Plutão, trazendo grandes mudanças. Poderá contar com surpresas agradáveis com a família. Não se distancie dos amigos, evite o isolamento. Amor em paz.

Peixes – Em 2024, estará determinado na busca de melhores condições financeiras. Use seu otimismo e evite o excesso de sonhos. Deve estar mais ligado a sua família. Não assuma compromisso afetivo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



