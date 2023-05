Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (1º)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social. Gostará de estar em contato com as diversas manifestações culturais. A sua auto confiança que será a chave do seu sucesso. Inteligente, carismático e empreendedor.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e devem tomar cuidado durante este período. Não aceite provocações da família e amigos. Seja cuidadoso com as finanças. Evite o ciúmes e as críticas com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Fase que seu comportamento vai surpreender, estará determinado em dar apoio a todos da família. O sucesso o acompanha e pode se acertar fácil com seu amor. Bom para viagens.

Touro – O período traz o Sol envolvendo seu aniversário, quando os problemas começam a desaparecer. Faça um programa com a família. No amor, curta cada surpresa. Organismo equilibrado.

Gêmeos – Use seu sexto sentido nas relações de amizades e com o seu amor. Lembre-se é você quem deve ser mais prestativo. Vá com calma nos gastos. Evite exageros com bebidas.

Câncer – Dia tranquilo, explore a sua simpatia para conquistar o seu amor. Esqueça o trabalho e faça o possível para dar atenção a família. Novas energias e chances de sair da rotina, aceite convites.

Leão – Pode aceitar convites e sair com seus amigos. A família demonstrará muita compreensão. Melhora a saúde, mas não abuse na alimentação e bebidas. Acertos no amor. Surpresas de Áries e Peixes.

Virgem – Você está passando pelo alerta e o ideal é ficar na rotina. Sinal de perdas financeiras, adie viagens e compras. Pode faltar diálogo com o seu amor. Cuide mais da saúde, problemas com o intestino e fígado.

Libra – Continue otimista em relação a vida afetiva, você recebe carinhos e apoio do seu amor. Os problemas são facilmente resolvidos. Reencontro com familiares trará alegrias ao seu coração. Saúde perfeita.

Escorpião – O dia será feliz, o Sol na sétima casa, além de acertar sua vida financeira, traz o equilíbrio em seu caso de amor, com chances aos que buscam alguém especial. Tudo azul com sua família.

Sagitário – Os astros trazem chances de viagens, encontro de parentes e amigos. Apoio as novas investidas financeiras e com isso pode gastar um pouco mais. Conte com Aquário e Virgem.

Capricórnio – Dia que estará exigente com seu amor, evite atritos desnecessários. Procure agir com cautela com a família. Você dá as cartas nas finanças, saia da rotina. Experimente relaxar.

Aquário – Vênus, o planeta do amor e beleza favorece seus negócios e o relacionamento afetivo. Diversão e entusiasmo com a família. Nativos de Escorpião e Câncer procuram colaborar. Saúde perfeita.

Peixes – Fase que pode pintar convites de amigos para sair da rotina. Além do seu amor a família também estará harmoniosa. Você não tem com que se preocupar é só aproveitar. Boa saúde. Novos amigos.

