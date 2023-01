Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (09)

Da Redação

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a rotina durante este período no trabalho

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Áries – Período agitado, conseguirá resolver assuntos e problemas domésticos. Fase sem dificuldades financeiras. Espere e conte com ótimas mudanças no trabalho. Surpresas do seu amor.

Touro – Você pode sair da rotina, programe viagens e encontro de amigos. Boa influência astral para colocar em prática suas ideias profissionais e financeiras. Amor com carinhos.

Gêmeos – Marte no seu signo, traz novidades profissionais e chances de organizar o setor financeiro. Bons resultados nos negócios. Selecione seus verdadeiros amigos. Vênus equilibra o amor.

Câncer – A Lua já esta no seu signo. Pode sair para compras e encontro de parentes. Organize seu trabalho. Aumentam as chances de mudar o rumo dos negócios. Seu amor precisa de mais atenção.

Leão – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados com a saúde. Procure ter uma alimentação saudável, evite o estresse. Desfavorável para compras, viagens e encontro de amigos. Amor com ciúmes.

Virgem – O dia será de atividade no lar, trabalho e nos negócios. Prepare-se para tomar decisões importantes na família, como compras, construir e mudar de residência. Invista em você. Seu amor colabora.

Libra – Fase para resolver assuntos domésticos, com chances de compras para o lar, incluindo mudanças na decoração da casa. Curta pra valer e conte com apoio da pessoa amada. Saia da rotina.

Escorpião – Período que sua vida toma um rumo diferente e melhor. Aguarde os resultados. Positivo para compras, viagens, início de trabalho e negócios. Pode acertar para parceria comercial. Amor perfeito.

Sagitário – Dia que deve cooperar com colegas de trabalho. Novas chances de ganho e com isso aumentam as oportunidades de mudanças nos negócios. No amor evite ser rancoroso, seja mais amável.

Capricórnio – Você passa por um excelente período, a influência do Sol no seu signo traz equilíbrio no trabalho e lar. Pense no seu futuro e decida o que quer da vida. Fase de amor, saúde e paz.

Aquário – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa é indício de problemas profissionais. Mas, Vênus no seu signo até que ajuda para não ter tantas decepções no amor e nas finanças.

Peixes – A calma será importante para não criar problemas com a pessoa amada. Evite gastos fora do orçamento. Vênus, transita na sua desfavorável 12ª casa, coopere com todos.

