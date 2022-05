Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (09)

Da Redação

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É dono de uma personalidade marcante, o que fará se destacar. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

continua após publicidade .

Alerta

Segunda-feira desfavorável para os leoninos até às 19h54. A indicação é para ter cuidados com mudanças ou inovações no trabalho. Adie compras no crediário ou empréstimo financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos.

continua após publicidade .

Áries – Pode esperar por mudanças positivas no setor financeiro e profissional. Júpiter, o planeta do otimismo estará dia 11 no seu signo. Organize o trabalho e seu lar. Mudanças na área sentimental.

Touro – O Sol no seu signo dá chances de resolver problemas profissionais. Fique de antena ligada e aceite opiniões e apoio nos negócios. Realizará seus planos, até com a família. Renovação no amor.

Gêmeos – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, pede para não passar dos limites no lar e nos negócios. Mude algumas estratégias para superar os problemas. Altos e baixos no amor e lar.

continua após publicidade .

Câncer – Você esta bem posicionado, a Lua no seu signo traz mais otimismo em relação aos ganhos e acertos no lar. Excelente clima com a pessoa amada, sintonia perfeita. Ótimo humor. Muita energia.

Leão – O dia é de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 19h54. Não se irrite com pequenos problemas. Desfavorável para compras, assinatura de contratos e acertos domésticos.

continua após publicidade .

Virgem – Você terá um bom dia no trabalho e vida familiar. Se prepare, pois a partir das 19h54 a Lua o desfavorecerá por dois dias e meio. Confie na sua capacidade de vencer desafios. Amor exigente.

Libra – A influência de Vênus, seu planeta traz renovação dos seus sentimentos afetivos. Estará prestativo com seu amor e com a família. Equilíbrio nas contas e melhora o setor profissional.

Escorpião – Nesta fase terá recompensas na vida profissional. Você sente que vem apoio de todos os lados. Excelente para viagens, compras e início de projetos ligados ao comércio. Conte com a família.

continua após publicidade .

Sagitário – O dia abre espaço para se livrar de tudo o que atrapalha seu sucesso, incluindo de pessoas ligadas aos seus negócios. Estabilidade financeira. Convivência feliz com seu amor. Família em paz.

Capricórnio – Você continua envolvido nos assuntos domésticos e deve adotar uma postura leve com familiares. Motivação para negócios imobiliários, reformas e mudanças de residência. Conte com seu amor.

Aquário – Júpiter e Marte, estão na sua segunda casa proporcionando chances de novos trabalhos e fácil comunicação. Muita intimidade no amor. Colaboração para ganhos inesperados.

Peixes – Nesta fase em que Vênus transita pelo signo de Áries, você é um privilegiado no amor, nos negócios e na aquisição de bens e propriedades. Novas ideias melhoram seus ganhos. Amor feliz.