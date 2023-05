Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (08)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os sagitarianos ficam no alerta até às 20h34

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

continua após publicidade .

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 20h34, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar esta fase negativa no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade .

Áries – Vênus passa a influenciar sua quinta casa trazendo chances de compra, venda de imóvel, assim como melhorar a decoração. Sucesso profissional. Amor forte e equilibrado.

Touro – Começa a fase feliz nos negócios, no trabalho e de crescimento financeiro. Humor excelente. Vai rolar mais amor e condições de acertos com a pessoa amada. Conte com Escorpião e Aquário.

Gêmeos – A partir de hoje Vênus passa a influenciar sua segunda casa e com isso vem chances de melhorar os negócios e mudanças no trabalho. Só terá que ter paciência com a família e ser mais prestativo.

continua após publicidade .

Câncer – Vênus, hoje passa a influenciar seu signo. Chances de aumento financeiro e até proposta de negócios. Ideias originais em seu lar. Situação afetiva com mudanças positivas e totais.

Leão – Começa uma fase mais exigente em dois setores de sua vida, o das finanças e o afetivo. Não relegue o amor a um plano secundário, isto é seja mais prestativo. Trabalho em ordem.

continua após publicidade .

Virgem – Fase que estará mais ligado com pessoas do trabalho e seus projetos de negócios irão fluir muito bem. Bom dia para compra, viagens e para dar mais atenção à família. Mais compreensão no amor.

Libra – Vênus, seu planeta passa a influenciar sua positiva 10ª casa. Estará voltado a resolver problemas da família e conseguirá ter o dinheiro que precisa. Saia para compras e negócios imobiliários. Amor carinhoso.

Escorpião – O dia promete muitas novidades no trabalho. Conseguirá se livrar de uma porção de problemas financeiros e verá o crescimento profissional acontecer. Você libera novas ideias no lar. Amor ideal.

continua após publicidade .

Sagitário – Você ainda acorda no alerta, a Lua só passa a transitar no seu signo às 20h34. Adie compras, viagens, decisões profissionais e financeiras. Não mude os negócios da família. Problemas afetivos.

Capricórnio – A influência astral traz oportunidades de criar novos caminhos no trabalho. Você sente que logo terá o progresso financeiro desejado. Saúde sem restrições. As 20h34 entrará no alerta.

Aquário – Dia que favorece o trabalho e até compras à prazo. Vontade de negociar e dar apoio à família. Boas chances de reverter problemas com seu amor. Saúde em dia. Saia da rotina.

Peixes – A presença de Vênus na sua quinta casa traz amor, dinheiro, saúde, amizades e proteção da família. Confie em sua intuição. Faça as mudanças que quiser no lar. A sua intuição estará fortíssima.

Siga o TNOnline no Google News