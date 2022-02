Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (07)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

continua após publicidade .

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças no relacionamento afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Você esta livre do alerta e terá oportunidades de organizar seu trabalho e os negócios. Mantenha o equilíbrio ao falar, evite exigências com a família. Saia da rotina e viva melhor com seu amor.

Touro – O dia é de alerta, a Lua não o favorece. Cuidado, procure ter calma no trabalho. Evite gastos fora do orçamento. Respire fundo e encare as coisas de frente. Não discuta com seu amor.

Gêmeos – A sua gentileza será o ponto importante deste dia, conquistará novos amigos e bons negócios. Ótimo para viagens e acertos com a família que esperam muito de você. Momentos agradáveis no amor.

continua após publicidade .

Câncer – Dia em que terá apoio no seu trabalho e novidades financeiras. Conseguirá pagar suas contas e até abrir caminhos profissionais para novos ganhos. Dê atenção a pessoa amada, evite discussões.

Leão – Período que pode escolher o melhor caminho no trabalho. Chances de iniciar parcerias e aceitar apoio. Resolva os problemas da família. Momento certo para viver um grande amor.

continua após publicidade .

Virgem – Terá que lidar com mudanças no lar, o ideal será ouvir o que a família tem a dizer. Evite críticas sobre a pessoa amada. Escolha o que é melhor para sua vida. Alimente-se melhor.

Libra – Fase que pode consolidar alianças no trabalho e envolvidos nos seus negócios. Estabilidade financeira e diálogo com os familiares. Você se sente bem e pode resolver os problemas da área afetiva.

Escorpião – Dia para resolver os problemas da família, conseguirá deixar tudo bem. Positivo para compras, viagens e maior produtividade no trabalho. Novos ganhos, apoio de sócios e amigos.

Sagitário – Um bom dia no seu lar, a família apoia as novas ideias sobre os negócios e trabalho. Você esta bem e continuará a ter sucesso. Ótimo para compras, viagens e curtir mais seu amor.

Capricórnio – Nesta fase você só não resolverá os problemas no lar se não quiser. Fase de compreensão no trabalho, com colegas ou superiores. Seja decidido em relação a mudanças na área doméstica.

Aquário – A sua vida pouco a pouco entrará nos eixos. Aceite apoio de todos no lar e trabalho e poderá usufruir de melhores condições financeiras. Com seu amor o ideal é ter paciência.

Peixes – Você tem o Sol desfavorecendo e não deve realizar mudanças no trabalho ou no lar. Conte com sua sensibilidade para resolver os problemas profissionais. Não se isole. Cuide da saúde.