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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (07)

Quem nasceu nesta data é aplicado, generoso e estável

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (07)
Autor Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 13h51 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 13h51, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase para aproveitar o feriado recebendo a família na sua casa ou aproveitar para fazer uma visita. Estará estimulado a viver um bom dia com seu amor, mas não abuse da alimentação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia favorável ao lado da família e seu amor. Positivo para passeios, viagens e visitas. Esta estimulado a se divertir. Sua mente esta mais relaxada. Tranquilidade nas finanças. Saúde excelente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa o feriado bem posicionado junto da família. Sua intuição esta fortíssima, aproveite o dia para renovar suas energias. A vida afetiva ganha ares de paixão. Aceite convites para sair da rotina.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O seu dia começa no alerta, a Lua estará no seu signo às 13h51. Programe seu feriado para depois desse horário. Cuidado com seu humor, que estará instável. A tarde tudo ficará bem com a família e seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você acorda de bem com a vida, mas deve se prevenir com o alerta, que começa às 13h51. Organize os próximos dois dias e meio. Evite programar passeios, viagens, encontros de amigos ou parentes.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O seu dia será tranquilo, o Sol dá todas as chances de ficar de bem com a vida. Aceite convites para passeios, encontros e almoços. Alegrias com os amigos. A família traz bons momento. Amor com romance.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A fase será cheia de contrastes, a família procura dar apoio, mas você não consegue relaxar. Mude seu humor, ou poderá ser criticado. Vênus no seu signo, até equilibra a vida afetiva. Clima tenso com os amigos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que deve relaxar, lembre-se que Vênus o planeta do amor, não o favorece. Organize suas ideias e procure ser equilibrado com os gastos, com a família e seus amigos. Cuidado com atitudes precipitadas.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta bem e continuará assim. Quebre a rotina com seu amor e faça uma viagem. Surpresas da família, vem carinhos e compreensão. Saúde excelente. Não seja impaciente com ninguém.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que não deve se preocupar com a família, esta tudo bem. O período é ótimo para se divertir com passeios, viagens e encontros de parentes. A Lua favorece seu bom humor. Cuide mais do seu visual.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você sente que pode sair da rotina e, aceitar convite de familiares e amigos. Um passeio ou uma pequena viagem farão muito bem. Vênus equilibra a vida afetiva. Cultive o bom humor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase é propícia para passeios e encontros de parentes. Relaxe e usufrua deste dia com toda intensidade. Procure recuperar o seu cansaço e cuide da saúde. Amor com total participação.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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