Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (06)

Os nativos de Virgem começam a semana no alerta e os astros aconselham calma durante este período

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com idéias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os nativos de Virgem começam a semana no alerta e os astros aconselham calma durante este período. Não negocie, você tem tudo para ter problemas. No amor, evite deixar seu relacionamento estressado com ciúmes infundados.

Áries – Se concentre na sua estabilidade profissional. O Sol só estará no seu signo dia 20, até lá use de equilíbrio e lembre-se que deverá trabalhar mais. Vida amorosa estável. Finanças mal colocadas.

Touro – Tudo o que fizer para o equilíbrio emocional será bem vindo. Organize o trabalho, negócios e não espere soluções rápidas. Seja atencioso com todos e dê um tempo para as finanças voltarem a crescer.

Gêmeos – Você terá um bom dia no trabalho e sucesso caso seja dono do seu negócio. Boas ideias, fase para divulgar seus projetos. Finanças bem amparadas. Mais emoção no amor. Pode sair para compras.

Câncer – Bom dia para viajar, negociar e resolver assuntos pendentes dos negócios e trabalho. Conseguirá uma posição mais estável na profissão. Na relação a dois o astral é de grande harmonia.

Leão – Você se sente livre para resolver problemas domésticos que o incomodam. Não faltarão oportunidades para organizar mudanças ou início de negócios e trabalho. Seu amor esta mais amável.

Virgem – O dia é de alerta e você deve ter paciência com quem não tem a mesma agilidade. Desfavorável para compras, viagens, início de negócios e mudanças no lar. Relação complicada no amor.

Libra – Vênus transita no seu signo oposto, o que favorece início de bons negócios, compras de uso pessoal e tratamentos estéticos. Investimentos em alta. Amor estimulado. Clima de paz com a família.

Escorpião – Dia de participação e apoio que deseja no trabalho, negócios e assuntos domésticos. Chances de compras, vendas, viagens, ganhos inesperados pode ser de loteria. Grande poder de sedução.

Sagitário – Fase para organizar os negócios e as finanças da família. O apoio virá de forma total, por isso pode pensar em compras domésticas e até compra ou venda de sua casa. Seu amor esta mais apaixonado.

Capricórnio – Dia que deve contornar imprevistos nos seus negócios ou trabalho. Resolva seus problemas profissionais e vá em busca da estabilidade financeira. No amor espere que logo terá uma surpresa.

Aquário – O clima no lar esta em fase de compreensão e felicidade. Você estará mais dedicado ao seu amor e, pode assumir compromisso de convivência. Lar cheio de carinhos. Conte com Peixes.

Peixes – Suas relações profissionais e do lar vão se beneficiar com seu equilíbrio interior. Aceite apoio no trabalho e faça as mudanças que necessita. Você estará mais carinhoso com seu amor.

