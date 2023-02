Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (06)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os leoninos ficam no alerta até às 18h15, e a rotina continua sendo indicada enquanto durar este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

continua após publicidade .

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 18h15, e a rotina continua sendo indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

continua após publicidade .

Áries – Dia que terá facilidade para se relacionar com a família e resolver problemas financeiros. No amor, não conte com a sorte, é você quem deve dar atenção e ter um diálogo mais fácil. Trabalho em ordem.

Touro – Sua disposição para o trabalho continua forte e você vê rápido os resultados financeiros nos negócios. Astral tranquilo e otimista em seu lar. Amor com participação. Saúde perfeita.

Gêmeos – Boas possibilidades em tornar o setor que atua um sucesso. Pode contar com as pessoas quem trabalha ou negocia. Chances de viagens e decisões no lar. Amor com transformações.

continua após publicidade .

Câncer – Dia de sorte em novos acertos no trabalho e chances de crescimento financeiro. Procure entender as pessoas que estão ao seu lado. Sucesso nos estudos e contatos com a família. Amor ousado.

Leão – Você fica no alerta até as 18h15, aja com cautela e não crie problemas no trabalho. Evite decisões e não conte com a sorte, só rotina. Não discuta com Aquário e Peixes. A noite já estará tudo bem.

continua após publicidade .

Virgem – Dia de realizações na área financeira, conseguirá ver de longe onde esta o sucesso. Destaque para quem pretende iniciar um negócio, compra de imóvel e mudanças no trabalho. Apoio do seu amor.

Libra – O destaque deste dia fica por conta dos bons negócios e dos acertos profissionais. Sucesso com Capricórnio, Aquário e Touro. Forte impulso no amor. Tente em jogos. Saúde estável, tome mais água.

Escorpião – Fase de mudanças no seu trabalho. Vá em frente com novos projetos e conte com êxito total, que ampliará seus ganhos. Evite os invejosos. Cuidado com a ansiedade. Amor suave.

Sagitário – Você passa por um bom período, mas o ideal é não se precipitar em mudanças ou decisões financeiras, caso dependa de amigos ou sócios. Amor feliz com Câncer, Gêmeos ou Leão.

Capricórnio – Mercúrio, no seu signo abre caminhos para novos compromissos profissionais, negócios individuais e conquista financeira tão esperada. Sorte para viagens e acertos afetivos.

Aquário – Fase que está bem, mas Mercúrio na sua 12ª casa pede para ter equilíbrio na relação familiar. O diálogo será fácil se não se impor perante nativos de Capricórnio, Peixes e Áries. Amor com respeito.

Peixes – Trabalho corrido e exigente, espere novidades a partir do dia 12. Não descuide do seu corpo e aparência. Volte-se para o lado simples da vida. Indecisão para mudanças no lar. Fuja de brigas no amor.

Siga o TNOnline no Google News