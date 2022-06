Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (06)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos aprendizados. É uma pessoa com forte instinto de sobrevivência. Com muita energia, esta sempre num ritmo acelerado. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Encantador, idealista e atualizado.

Alerta

Os virginianos ainda acordam no alerta. Deixe as mudanças no trabalho para quando estiver melhor posicionado. Controle seu senso crítico. No amor, evite cenas de ciúmes. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

Áries – Bom dia para por em prática projetos de trabalho e negócios. Aprenda a se afastar dos invejosos. Solução de problema financeiro. Fortes emoções no seu caso de amor. Acertos com a família.

Touro – Vênus e Mercúrio enviam energias para o seu signo e você conseguirá resolver questão importante no trabalho. Fase para estar bem com a família. Boa entrada de dinheiro. Conte com apoio do seu amor.

Gêmeos – O Sol esta no seu signo o que proporciona novos rumos nos negócios e vida familiar. Mas, não esqueça que Vênus e Mercúrio não dão aval para grandes mudanças. Não se irrite com o seu amor.

Câncer – A influência atual é de cuidados. Diálogo com pessoas do seu trabalho será importante para o seu sucesso. Não queira mudar os negócios. Evite gastos fora do orçamento. Dia neutro.

Leão – Período em que estará envolvido com agitação no seu trabalho. Tudo sairá bem, pois sua determinação em busca do sucesso esta em alta. Acerte-se com familiares. Amor com segurança.

Virgem – Você passa o dia no alerta, a Lua desequilibra seu humor. Não desconte sua ansiedade nas pessoas do trabalho e muito menos na família. Desfavorável para compras, viagens e novos negócios.

Libra – Fase para resolver uma questão doméstica, você tem o apoio dos astros para qualquer tipo de mudança. Ótimo para compras, viagens e acordos de negócios. Muita paz no amor. Saúde perfeita.

Escorpião – A influência do Sol na sua oitava casa traz alterações nos negócios e acertos profissionais. Mudanças positivas que vão repercutir na vida familiar. Amor aquecido de paixão.

Sagitário – A influência do Sol no seu signo oposto traz oportunidades para renovar o trabalho, iniciar projetos e fazer mudanças. Sua comunicação esta em alta. Ótimo para estar com seu amor.

Capricórnio – As atividades profissionais estão beneficiadas e você pode alterar a estrutura financeira dos negócios. Fase para realizar mudanças no setor familiar É hora de agitar sua vida afetiva.

Aquário – Você sente que pode mudar os negócios e até iniciar outro trabalho. As conquistas estão nas suas mãos. Coloque ordem na sua vida familiar. Chances em jogos, sorteios e loteria. Amor total.

Peixes – Dia que estará envolvido com o setor doméstico, sua participação nos assuntos da família trarão felicidade. Hora de agitar a vida profissional, não se acomode. Conte com Gêmeos e Touro.