Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (06)

QUEM NASCEU HOJE

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

ALERTA DO DIA

Os piscianos ficam no alerta até às 12h08, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que você acorda de bom humor e, pode sair para negociar com tranquilidade, mas a partir das 12h08, entrará no alerta. Decisões que exijam ousadia e iniciativa devem ser adiadas. Amor equilibrado.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O dia será produtivo, vá em frente e conquiste o que busca no trabalho e negócios. Astral equilibrado para resolver assuntos financeiros. Você recebe boas energias da família. Saúde perfeita. Amor renovado.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que pode contar com o sucesso profissional e aumento nos ganhos. Decisões domésticas bem acertadas, pode sair para compras. Apoio da família. Positivo para viagens e acertos afetivos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O setor profissional recebe um grande impulso, saiba aproveitar, evite queixas e reclamações. No lar uma boa conversa fará você resolver os problemas. A relação afetiva esta firme. Saúde perfeita.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A falta de reconhecimento é o que mais o incomoda, mas não esqueça que você passa pelo chamado popularmente inferno astral. Desenvolva seu trabalho de rotina. Organismo com perda de energia.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Há momentos em que a impetuosidade é muito bem vinda e este é um deles. Acerte os negócios, trabalho e tire proveito das oportunidades. Aceite colaboração da família. Amor difícil e complicado.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Um bom dia, há possibilidade de obter aumento pelos seus esforços. Os negócios fluem com total sucesso. Em alta viagens, compras, visitas e realizar mudanças no lar. Grande motivação no amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase que deve dar mais atenção ao trabalho e novos negócios. Positivo para compras domésticas e de uso pessoal. Cooperação no amor. Saúde perfeita.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que pode confiar nas suas impressões, tudo indica que elas estão certas. Facilidade para resolver os problemas do trabalho. Pode receber proposta de novos negócios. Amor com muita paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que terá facilidade para manobrar os negócios a seu favor, incluindo os ligados à família. No amor, evite valorizar demais os problemas da família. Estabilidade financeira. Amor estável.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A segunda-feira indica que poderá contar com pessoas do setor de trabalho, incluindo a família. Estabilidade no setor financeiro. Pode sair para compras e negócios com imóveis. Deixe o amor fluir.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo as 12h08. Deixe os negócios e assuntos domésticos para o período da tarde. Apoio da família nos assuntos financeiros. Não discuta com Virgem. Amor e paixão.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.