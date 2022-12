Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (05)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Touro começam a semana no alerta, e os astros aconselham prudência

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa meticulosa. Busca sempre o bem estar das pessoas á sua volta. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. A família estará presente durante todos os momentos de sua vida. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro começam a semana no alerta, e os astros aconselham prudência. Não tente impor suas vontades às pessoas à sua volta. Tenha paciência e não crie problemas com os colegas de trabalho. Amor com ciúmes.

continua após publicidade .

Áries – A Lua esta no seu signo, e a semana será agitada no trabalho. Há chances de novos compromissos financeiros. Espere o próximo dia 21 quando Júpiter trará sucesso, dinheiro, amor e saúde.

Touro – Você passa pelo alerta e precisará de cuidados com a saúde. Evite exageros alimentares e ansiedade. Desfavorável para viagens, compras e decisões no lar. Colabore no trabalho.

Gêmeos – A fase atual traz oportunidades de mudar seus negócios e trabalho. Conte com apoio integral de sócios e superiores. Chances de novos ganhos. Positivo para resolver assuntos amorosos.

continua após publicidade .

Câncer – Período de tranquilidade no trabalho e negócios. A colaboração que vier será a alavanca para o equilíbrio financeiro. Pode sair para compras de uso pessoal. Não abuse na alimentação. Amor infinito.

Leão – Você com certeza passa por uma das melhores fases do ano astral. Conseguirá resolver antigos problemas do trabalho e conquistará o sucesso. Ótimo para viagens, compras e compromissos familiares.

continua após publicidade .

Virgem – Dia que estará um tanto tenso em relação aos problemas familiares. Respire fundo e evite seu lado crítico. Não é tempo de mudanças de residência, viagens e novos gastos. Dê carinhos ao seu amor.

Libra – Dia de novidades no seu lar e no trabalho. Colaboração de Sagitário e Gêmeos. Solução de um problema da vida afetiva, conseguirá entender melhor seu amor. Saúde perfeita.

Escorpião – Fase que se sente renovado em relação aos negócios que fluem e trazem equilíbrio financeiro. Pode pensar em iniciar novos trabalhos, aceitar apoio as mudanças no lar e contar com seu amor.

Sagitário – A influência do Sol no seu signo indica boas possibilidades de mudar os negócios, controlar as finanças e realizar trabalhos em parcerias. Tente em jogos. Seu amor ainda mais apaixonado.

Capricórnio – Você esta a um passo de boas mudanças na vida familiar e profissional. Terá a presença de Mercúrio no dia 7 e Vênus, o planeta do amor e finanças dia 11. Comece a se preparar para viver melhor.

Aquário – A fase é equilibrada, mas logo terá Mercúrio e Vênus na sua desfavorável 12ª casa. O ideal é planejar os gastos, acordos profissionais e domésticos. Saiba conduzir sua vida afetiva.

Peixes – O período é positivo e continuará assim. Novidades nas finanças e trabalho, que estão crescendo. Apoio da família nas mudanças que pretende realizar no lar. Seu amor precisa de mais atenção.

Siga o TNOnline no Google News