Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (05)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os capricornianos começam a semana no alerta e a indicação é para ter cuidado no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

continua após publicidade .

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e a indicação é para ter cuidados com a inconstância no setor de trabalho. Evite entrar disputas judiciais, você é quem poderá sair perdendo. No amor, procure ser mais participativo.

continua após publicidade .

Áries – Pode esperar vitórias nos projetos de negócios e trabalho. Maior agilidade para resolver problemas domésticos. Fase para comprar, vender e esperar por apoio na profissão. Amor com romance.

Touro – Grande disposição para expandir o trabalho. Fase que encontrará oportunidades de ganhar dinheiro. Amizades em destaque com possibilidade para negociar. Tente em jogos. Intensidade no amor.

Gêmeos – Fase para resolver problemas da família, procure ser atencioso com todos. Novas oportunidades em seus negócios e trabalho. Nativos de Sagitário serão seu apoio financeiro.

continua após publicidade .

Câncer – Período que deve investir em novos projetos, principalmente os ligados ao setor de alimentos, vestuário e imóveis. Estará sensível as opiniões, mas não há problemas. Segurança no amor.

Leão – Nesta fase sente as energias renascerem e tem vontade de organizar sua profissão. A movimentação nos negócios tende a ser estimulante e com isso vem mais dinheiro. Amor carinhoso. Tente na loteria.

continua após publicidade .

Virgem – O Sol no seu signo começa a trazer a solução dos problemas familiares. Conseguirá organizar as finanças, o trabalho e a vida doméstica. Gradativamente encontrará saída para as dificuldades.

Libra – Você passa pelo chamado inferno astral e não deve iniciar negócios, mudar de casa ou trabalho. Evite perdas financeiras com novos gastos. Não conte com amigos ou sócios. Amor estável.

Escorpião – O período é bem positivo para sua vida profissional e há chances de aumentar seus ganhos. Suas ideias estão mais audaciosas. Mudança nos negócios. Intensidade no amor.

Sagitário – Fase positiva para acertar o trabalho, excelente para compras e novos negócios. A Lua no seu signo proporciona oportunidades de crescimento financeiro. Satisfação no amor e na sua família.

Capricórnio – Você passa pelo alerta e pode se sentir insatisfeito com a família. Não crie empecilhos e tenha compreensão. Desfavorável para mudanças nos negócios. Não discuta com Libra e Touro.

Aquário – Bom dia na vida familiar, positivo para compras domésticas e apoiar parentes distantes. Sucesso nos seus negócios, trabalho e lucro aumentando. Dê mais atenção ao seu amor, não fique distante.

Peixes – O período é de crescimento profissional, financeiro e nesta fase deve aproveitar com mais ação e menos sonhos. No lar o clima é harmonioso, de atenção à pessoa amada que anda afastada.

Siga o TNOnline no Google News