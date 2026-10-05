Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (05)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

ALERTA DO DIA

Os leoninos começam a semana no alerta. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas. Não force a barra com seu par afetivo. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia tranquilo no lar, positivo para compras domésticas e apoiar parentes com problemas. Fase que pode fechar parcerias. Finanças em crescimento. O setor amoroso vai devagar, nada de exigências.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Boas vibrações no trabalho, conseguirá visualizar bons resultados nos negócios e receber proposta de parceria comercial. Novas energias e satisfação nos assuntos do lar. Amor com total paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que poderá contar com a sorte no trabalho, nos negócios e usufruir do sucesso. Segure a impaciência para evitar discussões. A família envia carinhos e compreensão. Amor suave. Tente na loteria.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A Lua no seu signo indica que não terá dificuldades de organizar o trabalho, ter apoio de quem negocia e resolver problemas da família. Organismo bem equilibrado. Cuide da aparência. Amor generoso.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você esta passando pelo alerta, a Lua pode trazer mau humor e estragar o seu dia. Evite viagens, compras e decisões familiares. Cuide da saúde. Seja mais tolerante com você. Peça apoio da pessoa amada.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência atual do Sol, aumenta sua criatividade e, vai ser fácil captar o que os outros querem dos negócios. A vida profissional ganha novo impulso, as mudanças serão bem vindas. Seja participativo no amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O Sol no seu signo traz chances de melhorar o trabalho e ter tranquilidade nas finanças, e com as contas pagas. Abuse da sua inteligência para manobrar as coisas a seu favor. Amor super ligado.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que não deve passar dos limites em mudanças no lar, no trabalho e negócios. Caso queira atrair coisas positivas, não se deixe influenciar pelo pessimismo dos outros. Fique na sua. Amor com lealdade.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que deve entender que precisa batalhar pela sua independência. Poderá enfrentar algumas decepções nos negócios. Sua determinação será importante. Amor com discussões. Conte com Gêmeos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que conquistará o equilíbrio com a família. Ótimo para melhorar o convívio no trabalho. Pode negociar com Câncer. Amor reprimido, cuide-se. Evite exigir demais de você.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia em que o clima familiar esta em alta, todos colaboram e se preocupam com suas decisões domésticas. Alegrias em relação aos negócios. Astral de altos e baixos no amor, seja menos ciumento.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia vai transcorrer com tranquilidade na área profissional, terá colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Sua capacidade de se relacionar esta em alta. O amor vem com discussões.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.