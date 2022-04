Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (04)

Quem nasceu hoje

A comunicação é um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Tem uma forte ligação com a família. Maleável, alegre e de bom coração.

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Não se deixe abater e resolva os problemas com paciência bi trabalho. Desfaça mal entendido com a pessoa amada.

Áries – Você caminha por uma fase positiva, Sol e Lua trazem mudanças na vida profissional. Confie na sua estrela e tenha certeza que os problemas do trabalho, as invejas e as doenças desapareceram.

Touro – O dia é de alerta, precisará de paciência. Adie compras, viagens, decisões domésticas e afetivas. Controle sua teimosia. Desfavorável para novos negócios, cuidado com os inimigos.

Gêmeos – Dia tranquilo com a família, que dá mais atenção. Surpresas nos negócios, vem mais apoio no seu trabalho. Aproveite para melhorar os ganhos. Amor vibrante e muito sensual. Saia da rotina.

Câncer – Fase de novidade financeiras, abertura para novos negócios e oportunidades de parceria ou sociedade. Notícias importantes sobre a sua família. Comunicação fácil com seu amor.

Leão – O astral é dos melhores, renovam-se as esperanças na vida profissional. Contatos interessantes para acertar os negócios. Fase de viagens, compras, saúde, amor, lar, enfim é só usufruir.

Virgem – A fase é de mudanças na vida familiar, saiba em quem deve confiar, e cuidado com suas críticas. Apare algumas arestas. Colaboração no seu trabalho e nas finanças. Altos e baixos no amor.

Libra – A influência da sétima casa traz chances de sociedade ou parcerias. Sua garra estará altíssima e você convive com o sucesso. Paixão por Áries e acertos para os que tiveram problemas.

Escorpião – Chegou o apoio que estava esperando na sua vida profissional e com isso vem novos ganhos. Vitória em questão familiar. Seu alto astral vai contagiar a todos. Amor com muita paixão.

Sagitário – Nesta fase você é um privilegiado, os astros trazem sucesso, saúde, paz, progresso e muitas novidades. No amor é hora de esquecer as mágoas. Ganho em jogos.

Capricórnio – Você estará envolvido com acertos no lar, incluindo compra, venda, reforma e mudança de residência. Não tenha medo de investir. Alegrias com a sua família. Amor firme e decidido.

Aquário – O momento é oportuno para pensar em sociedade ou parceria. Oportunidades para quem é funcionário, que pode receber uma promoção. Alegrias no lar. Clima romântico com a pessoa amada.

Peixes – A fase ainda é bem difícil, Vênus estará no seu signo a partir do próximo dia 6. Acredite na sua força e planeje mudanças até na vida familiar. Sucesso com Câncer, Gêmeos e Libra.