Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (03)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Capricórnio passam a segunda-feira no alerta e os astros aconselham a rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. Os desafios farão parte constante em sua existência. É livre, disposto e arrojado.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam a segunda-feira no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois.

continua após publicidade .

Áries – Fase que sócios ou superiores estão prontos ajudá-lo e, com isso os negócios alcançam o sucesso. Bons fluidos no lar, Vênus na sua sétima casa é indício de boa convivência incluindo com seu amor.

Touro – Você conseguirá passar boas energias para a família e tem uma fase de novidades, incluindo financeira. Amor com paixão e acertos para os que buscam uma convivência. Aceite apoio nos negócios.

Gêmeos – O trabalho e negócios estão num período de tranquilidade, conseguirá a colaboração que precisa. Lucros comerciais expressivos. Vida a dois cheia de carinhos. Tente na loteria.

continua após publicidade .

Câncer – Período que pode contar com a família em novos projetos financeiros. Crescimento no trabalho. Sorte não faltará. Mercúrio, traz boa comunicação no lar e trabalho. Amor sensual.

Leão – Dia que sua simpatia esta radiante e a vida social elevada, novos e bons amigos. O trabalho vem com progresso. Melhora na saúde. Evite discussões no amor, nada de ciúmes.

continua após publicidade .

Virgem – Você passa por uma fase feliz no lar e na profissão. Satisfação com o andamento do trabalho. Mercúrio no seu signo indica novos amigos, chances de negociar e viajar. Vênus traz amor e dinheiro.

Libra – A fase começa a trazer solução para os problemas familiares e profissionais. Prudência nos gastos, Mercúrio ainda transita pela desfavorável 12ª casa. Dê atenção a todos sem esperar retribuição.

Escorpião – Você tem Sol e Vênus na sua desfavorável 12ª casa, dificuldades para resolver os problemas do trabalho. Seja prudente ao dialogar com as pessoas a sua volta. Amor e dinheiro em baixo astral.

Sagitário – Seu dia será tranquilo já que a Lua esta no seu signo. Tenha calma em assunto profissional e inicie novos trabalhos e negócios. Respeite opiniões e não discuta com Escorpião e Virgem. Amor sensual.

Capricórnio – Você passa pelo alerta e pode ter dificuldades momentâneas no trabalho. O cansaço pode atrapalhar. A família pede prudência nos gastos. Evite viagens, compras e fique na rotina. Amor neutro.

Aquário – O seu equilíbrio emocional será importante para o sucesso no trabalho. Ótimo para decisões financeiras e contar com a família nos seus projetos. Amor vibrante. Conte com Gêmeos e Leão.

Peixes – A fase pede cautela para resolver impasses nos negócios e trabalho. Use a diplomacia nos assuntos da família e abra seu coração para encontrar boas respostas. As finanças estão equilibradas.

Siga o TNOnline no Google News