Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (03)
Quem nasceu nesta data é inteligente, competente e rigoroso
QUEM NASCEU HOJE
Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.
ALERTA DO DIA
Os arianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novos negócios e pede paciência com a família. Fique atento, algum mal entendido pode acontecer no setor de trabalho. Não enfrente os invejosos.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Dia que pode confiar nos seus novos projetos domésticos, conte com estabilidade financeira da família. Domine a ansiedade e vá em busca de novos negócios. Tenha mais atenção a vida amorosa.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Os planos que traçar agora recebem apoio do Sol e Vênus, com isso vem novo desenvolvimento profissional e financeiro. Você se sente protegido pela família e pessoas do trabalho. Melhora a relação afetiva.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O seu bom humor vai animar a vida familiar e com isso o trabalho caminha para o sucesso. Facilidade para dialogar com os envolvidos nos seus negócios e com os parentes. Na aparência, tudo azul. Amor real.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Bom astral para resolver os problemas dos negócios e trabalho. Você sente o sucesso e a tranquilidade. Só não exagere nos gastos ou discussões com a família. Não fique longe do seu amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você tem Vênus no seu signo, mas nem por isso deve sair da rotina nos negócios, trabalho ou vida afetiva. Não seja radical com a família. Faça tudo com mais determinação e não esqueça de dar carinho a todos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que pode resolver os problemas afetivos e até financeiros. Os astros indicam a necessidade de ser mais participativo na vida da sua família. Procure se livrar de tudo o que atrapalha sua felicidade.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Nesta fase deve tirar proveito da sua vontade de vencer e vitalidade em alta. Positivo para compras, visitas, novos negócios e até iniciar mudanças no lar. Amor compreensivo. Tente na loteria.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia positivo para resolver e negociar com imóvel, pode ser compra, venda ou pensar em mudança de residência. Positivo para ganhar mais dinheiro. Pode viajar. Você esta receptivo no amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você recebe apoio nos negócios e trabalho. Conseguirá acertar os problemas. Seus compromissos profissionais serão cumpridos a tempo. Aceite apoio de Escorpião, Gêmeos e Touro. Amor com paixão.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Período que sua comunicação ativará novos contatos de negócios. Não se acomode, vá em busca do sucesso financeiro e profissional. Dê mais apoio a familiares. Alegria em casa. Amor com exigências.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
A Lua esta no seu signo e ajuda a resolver a maior parte dos negócios. Conseguirá dar apoio à sua família. O trabalho volta a fluir. Vitalidade e muita paixão com a pessoa amada.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.