Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (02)

Quem nasceu hoje

Está sempre atrás de novos desafios. É uma pessoa com forte instinto de sobrevivência. Será o porto seguro da sua família e amigos. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Encantador, idealista e atualizado.

Alerta

O dia é de alerta para os nativos de Touro, o período pede calma e pensamentos positivos. Não se exceda no trabalho. Mantenha a rotina para não ter perdas financeiras. Evite ser temperamental com as pessoas a sua volta.

Áries – O início do ano será mágico, você tem Júpiter no seu signo e pode transformar as boas ideias em ação. Os resultados virão logo no trabalho e negócios. Conte com seu amor e a família.

Touro – Você ainda tem a Lua desfavorecendo até às 23h45. Fique na rotina e programe seus próximos passos. Cuidado com invejosos e não aceite qualquer proposta nos negócios. Amanhã estará tudo bem.

Gêmeos – O dia será curto com tantas coisas a fazer no trabalho e na família. Você se sente renovado e pode organizar mudanças no rumo dos seus negócios.

Câncer – Dia que estará mais alegre, otimista e pode organizar a vida familiar e novos projetos de trabalho. Novidades no setor financeiro. Coloque as mãos na massa e não espere por ninguém. Lar e amor com paz.

Leão – Você esta comunicativo e deve atrair muitos amigos, bons negócios e conseguirá organizar a família. Dia propício para viagens, férias e encontro de parentes. Confie no seu amor, e viva esta fase em paz.

Virgem – A influência do Sol na sua quinta casa faz você resolver problemas domésticos e acreditar no seu poder profissional e financeiro. Agenda cheia de convites. Tente na loteria. Brilho especial no amor.

Libra – Nesta fase deve ser mais ousado para abrir as portas da sua vida familiar, que volta a crescer. Chances de mudança de casa, reforma e venda do seu imóvel. Ritmo acelerado no amor.

Escorpião – O período traz novos amigos, viagens, chances de iniciar negócios e acertar suas finanças. Irá se surpreender com a solução de problemas familiares e afetivos. Saúde equilibrada.

Sagitário – Fase que fica na linha de frente, isto é, a felicidade esta do seu lado com a família, trabalho e negócios. Programe viagens de férias e encontro de parentes. Dia de festa no amor. Finanças equilibradas.

Capricórnio – O seu dia será animado com a família, que busca sua atenção. Pode sair para resolver as questões domésticas e até profissionais. As vitórias financeiras estão em suas mãos. Amor com paixão.

Aquário – Período que ainda não está preparado para fazer qualquer exigência no trabalho e negócios. Passe longe dos problemas, seja mais atencioso com a família. Fique o máximo que puder na rotina.

Peixes – Início de ano com total abertura nos negócios. O futuro começa já, é só aproveitar. A família dá proteção e apoio no trabalho. Hoje o dia ainda é de festa. Saúde ótima. Amor renovado.

