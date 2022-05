Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (02)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina nesta fase negativa. Não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento no setor de trabalho. Adie compras e mudanças. Saúde em baixa. Amor com ciúme.

Áries – A passagem do Sol e Lua na sua positiva segunda casa traz novos ganhos, excelentes negócios, aumento dos bens e sucesso no trabalho. É hora de agitar sua vida, inclusive no lar. Novidades no amor.

Touro – Neste período deve aperfeiçoar suas técnicas no trabalho, iniciar negócios e ser rápido nas decisões financeiras. Estão beneficiados o lar e solução de assuntos pendentes. Dê atenção ao seu amor.

Gêmeos – Sol e Lua estão na sua desfavorável 12ª casa, mas conseguirá passar a fase sem tantos problemas, pois Mercúrio esta no seu signo. Evite compras, viagens e não discuta com seu amor, é seu alerta.

Câncer – A fase é um pouco exigente, já que Mercúrio esta na sua desfavorável 12ª casa astral. Poderá perder amigos e criar problemas sem necessidade com a família.

Leão – Oportunidade de tomar atitudes acertadas no trabalho. Positivo para viagens, contratos, comércio e setor escolar. Harmonia com a família. Sua estrela brilha no amor. Conte com Peixes e Áries.

Virgem – Este será um dia de sucesso na profissão e trabalho por conta própria. As notícias sobre a família são felizes. Programe uma viagem com seu amor. Atividades turísticas e comerciais em alta.

Libra – Fase que anda preocupado com a família e trabalho. Solte as energias ruins e viva melhor. Faça alguns ajustes no lar. Problemas de comunicação nos negócios, cuidado para não perder oportunidades.

Escorpião – Período que pode receber proposta de sociedade ou parceria. Satisfação com andamento da sua vida profissional. A pessoa amada demonstra mais carinhos. Ascensão pessoal.

Sagitário – Você com certeza receberá apoio que busca na profissão e novos negócios. Dinheiro extra pode acontecer rápido. Colaboração de amigos, sócios, parceiros ou superiores. Compreensão da família.

Capricórnio – A fase é muito propícia para mudar a vida familiar. Pode planejar novos negócios e até compra de imóvel. Forte emoção na vida afetiva. Tente na loteria.

Aquário – Período de agitação no seu lar, é hora de organizar os negócios, compras e ter apoio da família. Progresso profissional. Aja com discrição com seu amor, evite disputas. Cuidado com invejosos.

Peixes – Amanhã Vênus sai do seu signo e passa a influenciar sua segunda casa que traz trabalho, dinheiro e progresso. Conquistará a tranquilidade na profissão. Fase de novos amigos, amor e felicidades no lar.