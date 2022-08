Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (01)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os virginianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Gosta de agir nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

continua após publicidade .

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados durante este período negativo. Procure ser prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – Você encontrara a solução dos problemas profissionais. Terá sucesso nas finanças e apoio de familiares em suas novas ações. Seu amor esta mais apaixonado. Tente em jogos e loteria.

Touro – Dia para resolver assuntos domésticos, melhorar seu lar, sair para compras domésticas e decoração. Controle os impulsos na paixão, seja mais atencioso, sem discussões.

Gêmeos – A fase é de mudanças positivas no setor profissional. Aguarde alegrias na família. Destaque para o trabalho. Terá um bom crescimento financeiro. Amor com muito charme.

continua após publicidade .

Câncer – Período para se concentrar nas suas ambições e alcançar a estabilidade financeira. Explore sua criatividade e aceite apoio nos negócios. Carinhos da família. Amor com sonhos e decisões.

Leão – Fase que apesar do Sol estar no seu signo, Vênus ainda pede atenção no setor afetivo e financeiro. Não faça novos gastos, não tome decisões de negócios ou faça mudanças no trabalho.

continua após publicidade .

Virgem – A Lua e o Sol transitam na sua desfavorável 12ª casa. Lute com garra pelos seus interesses materiais e afetivos. Fique atento aos invejosos e não comente sobre sua vida. Finanças instável.

Libra – Período que precisará ser mais diplomático com os familiares e amigos. Use e abuse da sua energia mental. Viva com intensidade o amor. Seja conciliador com colegas de trabalho.

Escorpião – Vênus, passa pela sua positiva nona casa e você deve superar todos os problemas da vida familiar e afetiva. Se livrará de uma porção de dificuldades, inclusive nas finanças. Sorte em jogos.

Sagitário – Você vive um período positivo, estará com força para entrar em ação e mostrar seu dinamismo e ambição. Ótimo para viagens, compras, diversão e mudanças no lar. Sintonia total no amor.

Capricórnio – Boas perspectivas profissionais, seu empenho vai atrair o dinheiro que necessita. Vênus, traz paixão, seja atencioso com seu amor, não discuta ou tome decisões de separação.

Aquário – Neste período pode receber convite para uma parceria. Aproveite para organizar o trabalho e ganhos. Pode se associar a Leão e Câncer. Controle sua possessividade no amor. Evite o sal.

Peixes – Dia que seu otimismo e poder de sedução vão ditar as regras no amor e no trabalho, que continua crescendo. Será importante não deixar a ansiedade se instalar. Lar harmonioso.

Siga o TNOnline no Google News