Signos: confira seu horóscopo desta segunda (27)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os librianos começam a semana no alerta e a indicação é para ter cuidados durante este período. Deixe as inovações e mudanças no trabalho para um período positivo. Use o diálogo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – O dia começa confuso, mas os astros garantem que poderá resolver tudo, principalmente com sua saúde. Evite alimentos gordurosos, cuide do fígado. O amor ganha novos estímulos. Apoio da família. C. 716 M. 8747

Touro – Você esta vivendo uma fase tranquila e feliz, carinhos da família e amigos. Período de sucesso no trabalho. Programe a sua entrada de ano com passeios e viagens. Otimismo no amor. C. 403 M. 7582

Gêmeos – Nesta fase estará preocupado com a família, não conte segredos da sua relação aos amigos. Um pouco de cuidado, você esta sendo invejado. Sensibilidade com a pessoa amada. C. 081 M. 1656

Câncer – Período de alto astral. Colaboração da família, amigos ou sócios. Relaxe e aceite sair da rotina. Excelente para compras, viagens e viver com intensidade o seu amor. C. 838 M. 6375

Leão – Fase para aproveitar com viagens e compras. Pode contar com equilíbrio no seu trabalho e negócios. Não deixe que a oposição de alguns parentes incomodem. Dê atenção à saúde, evite bebidas. C. 329 M. 9218

Virgem – Você terá um ótimo dia e a semana cheia de novidades. Procure ter confiança na sua capacidade profissional e usufrua da tranquilidade. Vênus, traz mais amor e paixão. Tente na loteria. C. 977 M. 3491

Libra – O dia é de alerta. Redobre os cuidados com assuntos financeiros e não se envolva em gastos extras. Evite impor suas vontades à família e seu amor. Não discuta com Virgem e Aquário. C. 600 M. 7635

Escorpião – Os astros trazem boas energias, novidades no trabalho e negócios. Você esbanja charme e saúde. Programe sua entrada de ano e saia para compras e visitas. Amor com novidades. C. 955 M. 3863

Sagitário – Você esta de bem com a vida e deve curtir a família e seu amor. Todos colaboram com seus projetos. Sucesso em seus negócios. Entrada de dinheiro. Tenha confiança na sua capacidade. C. 286 M. 0299

Capricórnio – A partir de agora haverá chances de realizar seus projetos financeiros. Pode pensar em mudar de trabalho e de moradia. Bom para viagens e compras. Amor estimulado. C. 494 M. 1170

Aquário – Nesta fase nem todas ideias serão bem recebidas no trabalho ou negócios. A família faz muitas exigências. Não fique querendo consertar as falhas do mundo. Ciúmes e problemas no amor. C. 562 M. 5023

Peixes – Você esta a um passo de receber a forte e positiva influência de Júpiter, que ficará um ano protegendo e abrindo novos espaços na sua vida. Com equilíbrio terá amor, saúde, paz e progresso. C. 143 M. 4902