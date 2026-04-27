Signos: confira seu horóscopo desta segunda (27)
Quem nasceu hoje é uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional
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QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.
ALERTA DO DIA
A segunda-feira é desfavorável para os virginianos. Pense com calma antes de agir no trabalho. Controle suas emoções e não discuta com seu par afetivo ou família. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças e inovações.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Fase que os astros trazem novidades nos negócios, trabalho além de novas chances financeiras. Tudo bem em relação à família, pode fazer compras para o lar. Período de carinhos e acertos de convivência.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Vênus, passa a influenciar sua segunda casa, que rege os negócios e entrada de dinheiro. Terá chances de progresso, e resolver os problemas profissionais. Amor carinhoso. Pode incluir compra de imóvel.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O Sol o desfavorece, mas Vênus o planeta do amor e dinheiro, passou a transitar no seu signo. Essa influência suaviza os negócios, equilibra o trabalho e harmoniza sua vida afetiva. Renove suas energias.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Nesta fase terá desafios a enfrentar na área profissional e financeira. Mas, Júpiter no seu signo traz equilíbrio emocional ajudando a ir em frente com seus projetos. Tenha calma e determinação.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Período de novas possibilidades de organizar o trabalho e sair para compras de uso pessoal. A Lua no seu signo indica chances de acertar alguns problemas da família. Dia positivo no amor. Conte com Áries.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações profissionais e financeiras. Cuide da saúde. Não discuta com a família e com seu amor. Desfavorável para viagens.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que deve dar apoio ao seu par afetivo e à sua família. Não exija demais das pessoas com quem trabalha. As finanças estão bem colocadas, pode sair para negócios e compras.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Trânsito livre para organizar o trabalho e aceitar convites para parceria. Apoio total da família para mudanças no lar. Amor com ciúmes. Cuidado com os invejosos. Saúde em ascensão.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia que não haverá dúvidas para resolver os problemas do trabalho. Positivo para viagens, compras, encontro de amigos e convites para negociar. Leve adiante seus projetos materiais. Carinhos do seu amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Nesta fase deve ser rápido nas decisões financeiras e profissionais. Evite os conflitos de opiniões com a pessoa amada. Procure dar mais apoio a Escorpião e Virgem. Tente na loteria.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Período que terá apoio que necessita da família. Pode esperar a conclusão de um antigo negócio. Revise seus projetos financeiros e espere mais dinheiro. Momento de inspiração na vida afetiva.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Fase que pode esperar pelo melhor nos negócios e apoio no trabalho. Renove suas energias, relaxe e usufrua das boas indicações no amor. Colabore com Gêmeos e Áries. Conte com sua família.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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