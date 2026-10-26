Signos: confira seu horóscopo desta segunda (26)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa que tem força física e mental inesgotável. Sua auto confiança vai trazer sucesso na carreira que escolher. Deve buscar o contato com a natureza para recarregar as energias. Intenso, sincero e livre.
ALERTA DO DIA
Os taurinos começam a semana no alerta, e o melhor caminho é a rotina. Cuidado com discussões no trabalho. Adie gastos que possam comprometer suas finanças. No amor, controle seu forte temperamento. Energia em baixa. Viagens neutras.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você esta bem e sente a necessidade de organizar o trabalho e as finanças. Evite a ousadia em relação aos gastos, não passe dos limites. Planeje novos negócios para o mês que vem. Novidades no amor.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Vênus passou a transitar na sua sexta casa astral, isso significa apoio na área de trabalho e negócios. Conte com boas novidades. Hoje você esta no alerta, evite provocar pessoas negativas e nervosas.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Nesta fase use mais sua inteligência e vá devagar nos negócios. Mercúrio, esta retrogradado isto é, devagar. Seja paciente. A família esta do seu lado. Logo vem mudanças financeiras. Amor vibrante.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O Sol na sua quinta casa astral traz oportunidades de organizar os negócios e trabalho. Mais uns dias verá aumentada suas condições financeiras. Amor otimista e seguro. Conte com Peixes e Áries.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Período que deve se dedicar mais ao trabalho e esperar pelo sucesso. Vem apoio às inciativas com a família. Pode contar com mudanças de residência. Relaxe e usufrua também da vida afetiva.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Dia que precisará resolver alguns assuntos da família. Seja mais atencioso e, evite exigências. Vênus na sua segunda casa astral abre espaço para o amor e para as finanças. Então é só aproveitar.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Vênus que estava retrogradando, voltou ao seu signo, o que significa acertos afetivos e novidades nas finanças. O trabalho esta muito agitado. A família procura sua colaboração. Surpresas a caminho.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O Sol passou a transitar no seu signo, mas Vênus esta transitando na sua 12ª casa trazendo problemas no amor e com familiares. Não espere apoio. Procure se auto analisar e seja mais equilibrado.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A fase atual traz o Sol na sua negativa 12ª casa astral. O ideal é ficar na rotina. Evite viagens, compras, mudanças no lar e tenha paciência com as pessoas do trabalho. Tendência ao pessimismo. Amor neutro.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Dia que o trabalho esta bem tranquilo e você, pode esperar apoio de sócios, superiores e da família. Retorno de amizade importante, que deve trazer boas notícias sobre as finanças. Amor com surpresas.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Vênus, esta na sua nona casa astral. Realização de negócios ligados aos parentes. Notícia importante sobre seu trabalho. Saúde equilibrada. Saia para compras e encontros profissionais. Amor descontraído.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Período que esta mais alegre e feliz com o andamento dos negócios. Aceite mais opiniões da família e pessoas ligadas ao seu trabalho. Positivo para viagem, compras e acertar a vida amorosa. Muita alegria.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.