Signos: confira seu horóscopo desta segunda (26)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa que tem força física e mental inesgotável. Sua auto confiança vai trazer sucesso na carreira que escolher. Deve buscar o contato com a natureza para recarregar as energias. Intenso, sincero e livre.

ALERTA DO DIA

Os taurinos começam a semana no alerta, e o melhor caminho é a rotina. Cuidado com discussões no trabalho. Adie gastos que possam comprometer suas finanças. No amor, controle seu forte temperamento. Energia em baixa. Viagens neutras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você esta bem e sente a necessidade de organizar o trabalho e as finanças. Evite a ousadia em relação aos gastos, não passe dos limites. Planeje novos negócios para o mês que vem. Novidades no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Vênus passou a transitar na sua sexta casa astral, isso significa apoio na área de trabalho e negócios. Conte com boas novidades. Hoje você esta no alerta, evite provocar pessoas negativas e nervosas.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase use mais sua inteligência e vá devagar nos negócios. Mercúrio, esta retrogradado isto é, devagar. Seja paciente. A família esta do seu lado. Logo vem mudanças financeiras. Amor vibrante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O Sol na sua quinta casa astral traz oportunidades de organizar os negócios e trabalho. Mais uns dias verá aumentada suas condições financeiras. Amor otimista e seguro. Conte com Peixes e Áries.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período que deve se dedicar mais ao trabalho e esperar pelo sucesso. Vem apoio às inciativas com a família. Pode contar com mudanças de residência. Relaxe e usufrua também da vida afetiva.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que precisará resolver alguns assuntos da família. Seja mais atencioso e, evite exigências. Vênus na sua segunda casa astral abre espaço para o amor e para as finanças. Então é só aproveitar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Vênus que estava retrogradando, voltou ao seu signo, o que significa acertos afetivos e novidades nas finanças. O trabalho esta muito agitado. A família procura sua colaboração. Surpresas a caminho.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol passou a transitar no seu signo, mas Vênus esta transitando na sua 12ª casa trazendo problemas no amor e com familiares. Não espere apoio. Procure se auto analisar e seja mais equilibrado.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase atual traz o Sol na sua negativa 12ª casa astral. O ideal é ficar na rotina. Evite viagens, compras, mudanças no lar e tenha paciência com as pessoas do trabalho. Tendência ao pessimismo. Amor neutro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que o trabalho esta bem tranquilo e você, pode esperar apoio de sócios, superiores e da família. Retorno de amizade importante, que deve trazer boas notícias sobre as finanças. Amor com surpresas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Vênus, esta na sua nona casa astral. Realização de negócios ligados aos parentes. Notícia importante sobre seu trabalho. Saúde equilibrada. Saia para compras e encontros profissionais. Amor descontraído.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que esta mais alegre e feliz com o andamento dos negócios. Aceite mais opiniões da família e pessoas ligadas ao seu trabalho. Positivo para viagem, compras e acertar a vida amorosa. Muita alegria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.