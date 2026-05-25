Signos: confira seu horóscopo desta segunda (25)

QUEM NASCEU HOJE

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

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ALERTA DO DIA

Os virginianos ficam no alerta até às 11h35, e os astros indicam que a rotina deve ser sua aliada enquanto esta fase negativa durar. Após esse horário os cuidados serão dos librianos no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A fase astral indica bons negócios, acertos profissionais e novos compromissos de trabalho. Terá o sucesso que vem almejando. Pode contar com apoio de sócios ou superiores. Amor sem limitações.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você sente que tem novas chances no trabalho, vem ajuda para renovar os negócios. Nas finanças o astral continua elevado, incluindo auxílio de amigos. A família esta em harmonia. Amor pedindo apoio.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que tem a seu favor a colaboração na área de negócios e trabalho. Caso seja funcionário invista em novas ideias. Sol e Mercúrio, trazem chances de progresso e tranquilidade. Amor ativo.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você tem Vênus e Júpiter, no seu signo o que favorece suas ações domésticas. A influência do seu inferno astral, pede para não passar dos limites nos gastos. Evite problemas com a família. Amor equilibrado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A Lua esta no seu signo e você tem a seu favor a presença da família colaborando nas finanças. Procure se guiar pela intuição no trabalho. Felicidade junto da pessoa amada. Conte com Escorpião e Peixes.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você fica no alerta até às 11h35, e deve ser paciente com a família. Não discuta com a pessoa amada, que estará exigente. A Lua passará a transitar no seu signo a tarde melhorando seu humor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O seu dia será marcado pelo alerta, que tem início às 11h35, portanto resolva os problemas profissionais e domésticos logo cedo. Para não ter grandes dificuldades, se programe. Cuide da saúde. Não viaje.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu prestígio social vai crescer e com isso o trabalho e negócios fluem melhor. É tempo de aproveitar para aceitar apoio em parcerias comerciais. Surpresa agradável do seu amor. Tente na loteria.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O ambiente no lar como nos negócios é de tranquilidade. Conseguirá resolver um problema financeiro com apoio dos que trabalham ao seu lado. Pode viajar. Clima de envolvimento amoroso. Saúde ótima.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Fase que pode lidar com mudanças nos negócios e no rumo do trabalho. Apenas, avalie mais suas limitações na área financeira. Terá que colaborar com Câncer, Virgem e Libra. Cuide da saúde.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A influência da família nos projetos financeiros estão em alta. Deixe a paz se instalar no seu coração e viva com intensidade este período. Com seu amor irá renovar seus sentimentos. Dê apoio à Escorpião e Libra.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia será bem tranquilo. Colaboração da família. No trabalho, vem grandes novidades. Pode sair da rotina com compras, viagens e acertos de negócios. Invista nos seus ideais. Saúde perfeita. Amor ativo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.