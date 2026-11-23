Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É movido pela emoção e vontade de fazer as coisas certas. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Gosta de ser testado e nunca recua diante dos desafios. Impetuoso, companheiro e habilidoso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Cuidado com excesso de iniciativa, não passe dos limites. Evite correr riscos no financeiros, não gaste em supérfluos. Não queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol passou a influenciar sua positiva nona casa astral. A fase trará realizações em vários setores da sua vida doméstica e afetiva. Sucesso em projetos profissionais. Resolverá os problemas financeiros.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O dia será no alerta, a Lua desfavorece novas ações no setor profissional e financeiro. Uma crise emocional pode abalar seu relacionamento familiar e afetivo. Adie viagens e mudanças no negócios.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A influência do Sol na sua sétima casa astral indica chances de parceria comercial, compras pessoais e mudanças no trabalho. Fique atento e usufrua desta fase feliz. Amor com forte atração.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

As chances de acertos profissionais estão na suas mãos. Pode comemorar o sucesso na área financeira. Você deve faturar um dinheiro extra. A família proporciona muito alegrias. Amor em alto astral.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A influência benéfica do Sol permitirá que seus planos profissionais e financeiros se realizem. Sinal verde para levar adiante seus negócios. Você esta com mais energia para acertar sua vida afetiva. Tente em jogos.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia para colocar em ordem sua vida familiar. Pode sair para compras domésticas, iniciar negócios e mudanças no trabalho. Fortes emoções no seu coração, amor com definição. Novas amizades.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Os astros trazem nesta fase novas perspectivas para a vida profissional. Positivo para iniciar novo negócio. No amor, Vênus traz a oportunidade de acertos e carinhos. Conte com Peixes e Gêmeos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período astral traz sucesso em novos negócios, apoio da família e muita saúde. No amor, o ideal é não fazer exigências. Seja ponderado e dê apoio as pessoas do setor de trabalho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você começa a sentir a força do Sol no seu signo, e poderá contar a colaboração no seu trabalho e negócios. Seja otimista em relação aos assuntos da família. Pode ir as compras. Amor agradável. Tente na loteria.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A partir de hoje o Sol influencia sua 12 casa astral, é o chamado inferno astral. Poderá enfrentar embaraços financeiros e deve evitar novos gastos. Não discuta com sua família. Fuja de pessoas invejosas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que deve sentir uma paz interior e passará para sua família carinhos e compreensão. Astral de simpatia e otimismo. Não perca a chance de renovar suas esperanças no amor. Sucesso profissional.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que conseguirá acertar os negócios, mudar o rumo do trabalho e esperar a entrada de dinheiro. Você esta bem posicionado, o Sol traz vigor para abertura profissional e apoio da família. Amor suave.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.