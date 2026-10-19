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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (19)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda (19)
Autor A semana começa com os nativos de Aquário no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

ALERTA DO DIA

A semana começa com os nativos de Aquário no alerta. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas. Não force a barra com seu par afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que recebe colaboração no trabalho, conseguirá resolver os problemas e negócios da área financeira. Boas energias ajudam na hora de dar uma arrancada na profissão. O amor vem com equilíbrio.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que esta mais alegre com o setor profissional. O sucesso esta ligado a nativos de Câncer, Leão, além de Gêmeos. Não se acomode e vá em frente com os projetos da família. Viva as emoções do amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Oportunidades de vitória nos negócios realizados em parceria, que pode ser até com a família. O dia promete muitos agitos financeiros. Você esta bem e, continuará a ter sucesso. Harmonia com o seu amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Marte, continua na sua segunda casa astral trazendo boas novidades no trabalho e finanças. Mantenha o bom humor com a família. Terá chances de iniciar novos negócios, vá em frente. Amor com carinhos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Neste período resolverá a maior parte dos seus problemas financeiros e de saúde. Mais tranquilo, conseguirá analisar a melhor maneira de acertar o trabalho. Seu amor esta mais apaixonado. Conte com Touro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que terá satisfação com o andamento do trabalho e setor financeiro. Organize as compras, gastos da família e saia para negociar. Sucesso será a palavra chave. Clima de amor e paixão.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que recebe apoio da família em novos projetos domésticos. Pode pensar em compra, venda, reforma ou mudança de residência. A vida profissional esta em destaque. Realização total no amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você ainda não deve mudar o rumo do trabalho e vida familiar. O Sol passa a transitar no seu signo, somente no dia 23, até lá fique na rotina. A sua impaciência deve ser contida. Amor com ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que terá chances de resolver os problemas da família com sucesso. Possibilidades de encontrar novos caminhos nos negócios. Pode sair para compras domésticas. Satisfação com Gêmeos e Peixes.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Poderá contar com apoio da família em questões financeiras. Estará focado na sua profissão, trazendo o sucesso que espera. Suas ideias serão bem recebidas. Dê mais atenção ao seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será no alerta, separe as questões profissionais das amorosas. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. Fique na rotina, seja realista com as finanças. Seu amor traz problemas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você precisa dar mais apoio à família e atenção a pessoa amada. Procure o entendimento, evite ser temperamental. O ideal será ficar longe dos invejosos, não fale da sua vida. Cuide da saúde.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia Bom dia Astral HORÓSCOPO Previsões Diárias signos
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