Signos: confira seu horóscopo desta segunda (18)

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 22h47, e os astros aconselham rotina no trabalho. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Amor com distanciamento e ciúmes.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você caminha por uma fase positiva, com possibilidades de iniciar trabalhos, parcerias e resolver seus negócios. Poderá contar com pessoas do seu convívio. O amor reina em seu coração. Finanças em alta.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Hoje Mercúrio sai do seu signo e, passa a influenciar sua segunda casa. É o período para acertar os negócios, abrir espaço para novos trabalhos e conquistar a estabilidade financeira. Amor embalado.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase astral indica a presença de Mercúrio, planeta regente no seu signo. Começará a resolver os problemas existentes no trabalho, negócios e no relacionamento familiar. Hoje você fica no alerta até às 22h47.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período que deve usar sua intuição e ter paciência com desgastes no seu lar. A influência indica problemas profissionais. Vá com calma e, não tome decisões financeiras precipitadas. Seu alerta inicia às 22h47.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase positiva para acertar problemas nos negócios. Em alta compras, parcerias e apoio dos que estão ao seu lado. Procure ser rápido nas decisões financeiras. Terá um bom dia com seu amor e a família.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que esta irrequieto e com vontade de sair para negócios, compras e buscar apoio profissional. Períagem agradável com a família. Positivo decisões de parceria. Conte com Peixes. Surpresas no amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você esta um tanto tenso com as situações da família. Aceite apoio de Aquário e Touro. O trabalho esta exigente, não crie problemas com colegas, superiores ou sócios. Não misture negócios com a vida afetiva.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que poderá contar com apoio na vida familiar. O trabalho vem com mudanças. Vênus atrai melhores condições financeiras. Seja mais atencioso no lar, alguns problemas com Câncer. Amor suave.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste dia você recebe apoio na vida profissional. O clima financeiro tende a melhorar, pode sair para compra, negócios e viagens. Mercúrio no seu signo oposto é sinal de ajuda de parentes e seu amor.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Período para resolver o setor profissional. Terá facilidade para acertar as finanças. Negócios promissores, com chances de aumentar os ganhos. Dê apoio a parentes de Câncer. Amor com paixão.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que deve dar mais apoio à família e resolver os problemas existentes. Positivo para compras para o lar e acertos de convivência com parentes de Touro e Libra. Seu amor traz carinhos e paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Apoio total em sua vida profissional, pode contar com a vitória nos negócios. Terá maior incentivo aos novos movimentos de parceria ou comércio. Prepare-se para ganhar mais dinheiro. Amor protetor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.