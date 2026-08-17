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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (17)

Quem nasceu nesta data é intenso, ajuizado e talhado para as vitórias

Escrito por Da Redação
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda (17)
Autor Os librianos ficam no alerta até às 18h47 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

ALERTA DO DIA

Os librianos ficam no alerta até às 18h47, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Escorpião no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência de Marte, na sua quarta casa astral, ajuda a resolver os assuntos e problemas da família. Não fique parado e poderá contar com o melhor, até em negócios imobiliários. Amor com total paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que você se aproxima mais do sucesso e conseguirá resolver os problemas profissionais. A família transmite segurança. Saúde em ritmo de equilíbrio, com melhora da sua energia. Amor com participação.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que deve arregaçar as mangas e ir em busca do sucesso nos negócios. Apoio no trabalho e com chances de acertos de antigos problemas. A família esta harmoniosa e transmite segurança.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Marte no seu signo, traz as chances de concluir negócios, resolver trabalhos e conquistar a estabilidade financeira. Agitação intensa e aberturas para acertar assuntos domésticos. Amor sedutor. Boa saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período de mudanças no trabalho. Seus contatos principalmente com Sagitário, Gêmeos e Áries, serão lucrativos. Fase para desenvolver novo projeto comercial. Amor em ritmo de paixão. Saúde em dia.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase o ideal é mais poupar do que gastar. Adie viagens, compras e mudanças no trabalho. Não se precipite nos negócios e ao julgar às pessoas. Cuide da saúde. O amor é o único setor que esta bem.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo as 18h47. Não se precipite nos negócios, nos gastos, e inclusive com a família. Mais rigor com a saúde. Embaraços passageiros no amor. Não viaje.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O começo do dia será tranquilo, mas você deve se organizar para o alerta, que inicia às 18h47. Procure apoio no trabalho e pode sair para compras pessoais. Decisões equilibradas com seu par afetivo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia de grande apoio nos negócios e trabalho. Momento importante para acertar sua vida profissional e com chances no setor financeiro. Diálogo fácil, inclusive com a família. Inspiração em seu caso de amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta pronto para colaborar no trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Seu valor será reconhecido pela família, que esta em harmonia. Momento excitante no amor. Conte com Câncer e Áries.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que esta um pouco exigente com a família, evite ser radical. O trabalho continua em fase de sucesso. Pode realizar mudanças e, se sentirá bem com o que vai atingir. Amor ativo e com paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você recebe apoio no trabalho. Novas ideias, maior ânimo e oportunidades de aumentar seus ganhos. Aproxime-se mais da família. Chances de equilibrar a vida amorosa, com acertos na convivência.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia Astros HORÓSCOPO Previsões Diárias signos
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