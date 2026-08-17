Signos: confira seu horóscopo desta segunda (17)
Quem nasceu nesta data é intenso, ajuizado e talhado para as vitórias
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.
ALERTA DO DIA
Os librianos ficam no alerta até às 18h47, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Escorpião no trabalho e vida pessoal.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
A influência de Marte, na sua quarta casa astral, ajuda a resolver os assuntos e problemas da família. Não fique parado e poderá contar com o melhor, até em negócios imobiliários. Amor com total paixão.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que você se aproxima mais do sucesso e conseguirá resolver os problemas profissionais. A família transmite segurança. Saúde em ritmo de equilíbrio, com melhora da sua energia. Amor com participação.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Dia que deve arregaçar as mangas e ir em busca do sucesso nos negócios. Apoio no trabalho e com chances de acertos de antigos problemas. A família esta harmoniosa e transmite segurança.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Marte no seu signo, traz as chances de concluir negócios, resolver trabalhos e conquistar a estabilidade financeira. Agitação intensa e aberturas para acertar assuntos domésticos. Amor sedutor. Boa saúde.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Período de mudanças no trabalho. Seus contatos principalmente com Sagitário, Gêmeos e Áries, serão lucrativos. Fase para desenvolver novo projeto comercial. Amor em ritmo de paixão. Saúde em dia.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Nesta fase o ideal é mais poupar do que gastar. Adie viagens, compras e mudanças no trabalho. Não se precipite nos negócios e ao julgar às pessoas. Cuide da saúde. O amor é o único setor que esta bem.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo as 18h47. Não se precipite nos negócios, nos gastos, e inclusive com a família. Mais rigor com a saúde. Embaraços passageiros no amor. Não viaje.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O começo do dia será tranquilo, mas você deve se organizar para o alerta, que inicia às 18h47. Procure apoio no trabalho e pode sair para compras pessoais. Decisões equilibradas com seu par afetivo.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia de grande apoio nos negócios e trabalho. Momento importante para acertar sua vida profissional e com chances no setor financeiro. Diálogo fácil, inclusive com a família. Inspiração em seu caso de amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você esta pronto para colaborar no trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Seu valor será reconhecido pela família, que esta em harmonia. Momento excitante no amor. Conte com Câncer e Áries.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Período que esta um pouco exigente com a família, evite ser radical. O trabalho continua em fase de sucesso. Pode realizar mudanças e, se sentirá bem com o que vai atingir. Amor ativo e com paixão.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Você recebe apoio no trabalho. Novas ideias, maior ânimo e oportunidades de aumentar seus ganhos. Aproxime-se mais da família. Chances de equilibrar a vida amorosa, com acertos na convivência.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.