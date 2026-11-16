Signos: confira seu horóscopo desta segunda (16)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina durante período negativo no trabalho. Deixe as inovações para uma fase positiva. As finanças pedem maior rigor. Não force a barra com seu amor. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você passa por um período de mudanças na vida profissional, familiar e social. O momento é de agir para conquistar a estabilidade emocional. Fique atento com o trabalho, não crie problemas. Cuide da saúde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros facilitam as mudanças nos negócios e trabalho. Aproveite para ganhar mais. Vênus na sua sexta casa astral traz colaboração. Você transmite segurança, inclusive para sua família. Amor feliz.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você terá participação das pessoas que estão ao seu lado, inclusive de amigos e parentes. Invista nos seus negócios, e conte com o sucesso. A sorte esta ao seu lado. Amor com paixão e muito alto astral.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O seu dia será de sucesso, principalmente no trabalho e negócios. Poderá contar com mais dinheiro. A sorte esta ao seu lado, pode tentar em jogos. Amor com emoções e muito diálogo. Saúde em ordem.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia para resolver rápido os problemas familiares e acertar o setor familiar. Procure apoio de amigos e crie um ambiente de paz. Conquista importante no trabalho. Conte com Escorpião e Aquário. Transformação no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que deve buscar apoio de amigos, sócios e parentes para melhorar o setor profissional. O Sol traz ajuda que necessita. Conte com o sucesso financeiro. Firmeza no seu lar. Amor com muita paixão.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que estará pronto para usufruir de um bom nível de estabilidade financeira. Novos rumos e chances de negócios imobiliários. Ótima notícia no seu trabalho. A família transmite segurança. Amor com carinhos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa por um período que traz preocupações financeiras, assim como o setor afetivo. Vênus, só estará no seu signo dia 5 de dezembro. Não se descuide, e tenha atenção com seu amor. Cuide dos gastos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que deve ter paciência com os problemas do trabalho e da vida familiar. O Sol não favorece novas iniciativa profissionais. Cuidado para não perder seus amigos ou se desentender com seu familiares.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você está confiante com o trabalho e setor financeiro. Suas esperanças se concretizam nos negócios, na vida familiar e com seu amor. Conquista financeira na vida doméstica. Pratique esportes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será no alerta e você deve evitar compras e viagens. Cuidado para não se desentender com a família. Não conte com apoio de ninguém. Procure ser mais equilibrado com seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período propício para viagens, compras e até início de negócios com a família. Apoio do seu amor e muita inspiração. Equilíbrio nas contas domésticas. Bons momentos no trabalho. Saúde excelente.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.