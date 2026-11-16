Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (16)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (16)
Autor Os nativos de Aquário começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina durante período negativo no trabalho - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina durante período negativo no trabalho. Deixe as inovações para uma fase positiva. As finanças pedem maior rigor. Não force a barra com seu amor. Saúde em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você passa por um período de mudanças na vida profissional, familiar e social. O momento é de agir para conquistar a estabilidade emocional. Fique atento com o trabalho, não crie problemas. Cuide da saúde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros facilitam as mudanças nos negócios e trabalho. Aproveite para ganhar mais. Vênus na sua sexta casa astral traz colaboração. Você transmite segurança, inclusive para sua família. Amor feliz.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você terá participação das pessoas que estão ao seu lado, inclusive de amigos e parentes. Invista nos seus negócios, e conte com o sucesso. A sorte esta ao seu lado. Amor com paixão e muito alto astral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O seu dia será de sucesso, principalmente no trabalho e negócios. Poderá contar com mais dinheiro. A sorte esta ao seu lado, pode tentar em jogos. Amor com emoções e muito diálogo. Saúde em ordem.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia para resolver rápido os problemas familiares e acertar o setor familiar. Procure apoio de amigos e crie um ambiente de paz. Conquista importante no trabalho. Conte com Escorpião e Aquário. Transformação no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que deve buscar apoio de amigos, sócios e parentes para melhorar o setor profissional. O Sol traz ajuda que necessita. Conte com o sucesso financeiro. Firmeza no seu lar. Amor com muita paixão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que estará pronto para usufruir de um bom nível de estabilidade financeira. Novos rumos e chances de negócios imobiliários. Ótima notícia no seu trabalho. A família transmite segurança. Amor com carinhos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa por um período que traz preocupações financeiras, assim como o setor afetivo. Vênus, só estará no seu signo dia 5 de dezembro. Não se descuide, e tenha atenção com seu amor. Cuide dos gastos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que deve ter paciência com os problemas do trabalho e da vida familiar. O Sol não favorece novas iniciativa profissionais. Cuidado para não perder seus amigos ou se desentender com seu familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você está confiante com o trabalho e setor financeiro. Suas esperanças se concretizam nos negócios, na vida familiar e com seu amor. Conquista financeira na vida doméstica. Pratique esportes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será no alerta e você deve evitar compras e viagens. Cuidado para não se desentender com a família. Não conte com apoio de ninguém. Procure ser mais equilibrado com seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período propício para viagens, compras e até início de negócios com a família. Apoio do seu amor e muita inspiração. Equilíbrio nas contas domésticas. Bons momentos no trabalho. Saúde excelente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Amor astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES signos trabalho VIDA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV