Signos: confira seu horóscopo desta segunda (15)
Quem nasceu hoje tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo
QUEM NASCEU HOJE
Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.
ALERTA DO DIA
Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Marte seu regente, continua na sua positiva casa do trabalho e finanças. Terá oportunidades para mudar, organizar, iniciar novos negócios e acertar a vida profissional. Sucesso com a família. Amor ideal.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você tem a seu favor colaboração na vida familiar e apoio às mudanças que pretende realizar. O trabalho caminha positivo o que deve trazer o dinheiro e a tranquilidade. Cumplicidade total no amor.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A Lua no seu signo traz tranquilidade em relação ao trabalho. Terá chances de mudar e organizar os negócios da família. Saiba tirar proveito disso. Saúde equilibrada, novas energias. Amor em paz.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você passa o dia dia no alerta, não esqueça que Sol e hoje a Lua o desfavorecem, fique na rotina. Adie compras, viagens, decisões profissionais, novos gastos e mudanças no lar. Cuide da saúde.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você tem a seu favor Vênus, que desde ontem transita no seu signo. Terá novos objetivos no trabalho e, poderá contar com a entrada de dinheiro e negócios. Fase para buscar a tranquilidade no amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O seu senso de disciplina, tão característico do seu signo, esta em alta e com isso resolverá a maior parte dos negócios. Tenha paciência com Escorpião e Gêmeos. Felicidade com a família. Amor neutro.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A fase traz chances de resolver os assuntos da área financeira da família. Grande força interior. Positivo para compras, viagens, encontro de negócios e ter apoio no trabalho. Realce seu charme, amor vibrante.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Período de grandes mudanças nos negócios e trabalho. Apoio de sócios, superiores e até da família. Mais autoconfiança e melhora financeira. Conte com o sucesso. Amor em destaque.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O momento é apropriado para explorar seu lado empreendedor. Sol e Lua, trazem disposição para organizar novas metas profissionais e financeiras. Seu bom humor traz equilíbrio no lar, amor e trabalho.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Nesta fase pode pedir apoio que necessita na área profissional e financeira. Entrada extra de dinheiro deve ajudar a resolver antigos assuntos de negócios. Dê apoio a Câncer e Gêmeos. Pratique esporte.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
A fase é extremamente positiva no trabalho e negócios. Terá em suas mãos o sucesso que estava esperando. Livre-se de tudo que atrapalha sua felicidade. Carinhos da família. Amor suave. Tente na loteria.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Você se sente tranquilo para acertar problemas da família. Positivo para solucionar questões financeiras e crescer no seu trabalho. Sucesso com vendas, viagens e alimentos. Amor com participação.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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