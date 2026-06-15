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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta segunda (15)

Quem nasceu hoje tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 06:00:00 Editado em 12.06.2026, 10:55:44
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda (15)
Autor Os cancerianos começam a semana no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

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ALERTA DO DIA

Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Marte seu regente, continua na sua positiva casa do trabalho e finanças. Terá oportunidades para mudar, organizar, iniciar novos negócios e acertar a vida profissional. Sucesso com a família. Amor ideal.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você tem a seu favor colaboração na vida familiar e apoio às mudanças que pretende realizar. O trabalho caminha positivo o que deve trazer o dinheiro e a tranquilidade. Cumplicidade total no amor.

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GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A Lua no seu signo traz tranquilidade em relação ao trabalho. Terá chances de mudar e organizar os negócios da família. Saiba tirar proveito disso. Saúde equilibrada, novas energias. Amor em paz.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você passa o dia dia no alerta, não esqueça que Sol e hoje a Lua o desfavorecem, fique na rotina. Adie compras, viagens, decisões profissionais, novos gastos e mudanças no lar. Cuide da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você tem a seu favor Vênus, que desde ontem transita no seu signo. Terá novos objetivos no trabalho e, poderá contar com a entrada de dinheiro e negócios. Fase para buscar a tranquilidade no amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O seu senso de disciplina, tão característico do seu signo, esta em alta e com isso resolverá a maior parte dos negócios. Tenha paciência com Escorpião e Gêmeos. Felicidade com a família. Amor neutro.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A fase traz chances de resolver os assuntos da área financeira da família. Grande força interior. Positivo para compras, viagens, encontro de negócios e ter apoio no trabalho. Realce seu charme, amor vibrante.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período de grandes mudanças nos negócios e trabalho. Apoio de sócios, superiores e até da família. Mais autoconfiança e melhora financeira. Conte com o sucesso. Amor em destaque.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento é apropriado para explorar seu lado empreendedor. Sol e Lua, trazem disposição para organizar novas metas profissionais e financeiras. Seu bom humor traz equilíbrio no lar, amor e trabalho.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Nesta fase pode pedir apoio que necessita na área profissional e financeira. Entrada extra de dinheiro deve ajudar a resolver antigos assuntos de negócios. Dê apoio a Câncer e Gêmeos. Pratique esporte.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase é extremamente positiva no trabalho e negócios. Terá em suas mãos o sucesso que estava esperando. Livre-se de tudo que atrapalha sua felicidade. Carinhos da família. Amor suave. Tente na loteria.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você se sente tranquilo para acertar problemas da família. Positivo para solucionar questões financeiras e crescer no seu trabalho. Sucesso com vendas, viagens e alimentos. Amor com participação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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