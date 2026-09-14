Signos: confira seu horóscopo desta segunda (14)

QUEM NASCEU HOJE

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Adie mudanças ou inovações no trabalho. Controle a impulsividade ou poderá atrair discussões com seu par afetivo ou família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que conseguirá a solução dos problemas familiares, Marte na sua quarta casa, indica a necessidade de ser rápido. Terá que abrir mão de alguns pontos de vista. Trabalho com sucesso. Cuide da vida afetiva.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Conseguirá acertar o trabalho e pode aceitar apoio das pessoas com quem negocia. Novas oportunidades profissionais. As finanças tendem a se estabilizar. Seu par afetivo esta mais apaixonado.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase para resolver os problemas domésticos e conseguir o apoio financeiro que necessita Positivo para compras e acertos com sócios ou superiores. Equilibre sua vida afetiva, seja mais participativo.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Astral positivo para enfrentar as pessoas com as quais negocia ou tem parceria comercial. Ligue-se na sua estabilidade emocional. Marte no seu signo, o faz decidido no trabalho. Seu amor esta mais apaixonado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Neste período não abuse das suas forças emocionais. Não force a família ou pessoas do seu trabalho a colaborarem com seus negócios. A impetuosidade pode complicar as finanças. Amor participativo.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia agitado nos negócios, trabalho e na vida doméstica. Não espere por ninguém, vá em busca do sucesso. Boa entrada de dinheiro. Mercúrio, traz apoio financeiro de sócios e da família. Amor ideal.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você ainda passa pelo período negativo que o Sol, esta na sua desfavorável 12ª casa. Não crie problemas, dê apoio às pessoas do trabalho. No amor Vênus seu planeta, traz paixão e acertos de convivência.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu dia será no alerta e o ideal é cuidar da vida espiritual, os invejosos estão prontos para tirar suas energias. Cuidado com novos negócios, o ideal é não realizar compras, viagens e mudanças no lar.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que esta estimulado a resolver o trabalho, compras para o lar e aceitar apoio para novos negócios. Não passe dos limites em termos financeiros. Terá que dar mais atenção e atenção ao seu amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia positivo para resolver os problemas da família e acertar as finanças. Seja paciente com quem trabalha. Modere seu humor com a pessoa amada. Dê apoio a Virgem e Touro. Cuidado com a ambição.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você precisa dar mais atenção para sua família, todos esperam sua colaboração, principalmente nas finanças. Conseguirá resolver os problemas dos negócios e trabalho. Sucesso na paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que deve afastar os pensamentos negativos, relaxe para recompor suas energias. O trabalho vem com novidade, pode esperar boa entrada de dinheiro. Hoje a família precisa de mais atenção.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.