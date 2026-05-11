Signos: confira seu horóscopo desta segunda (11)

QUEM NASCEU HOJE

O seu forte é a administração. Os trabalhos no qual possa exercer o comando alcançarão sucesso. A família é peça fundamental para o seu bem estar. Nunca deixa de cumprir seus compromissos. Destemido, alegre e lógico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os piscianos começam a semana no alerta e a indicação é para manter o trabalho dentro da rotina. Adie acertos financeiros e viagens a negócios. Não discuta por pequenas coisas. Evite ser temperamental com a pessoa amada e família.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A influência do Sol na sua segunda casa traz um forte indício de sucesso e equilíbrio financeiro. Positivo para sair da rotina e buscar novos campos de trabalho e negócios. Saúde perfeita. Amor agitado e feliz.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Mercúrio e Sol no seu signo, indicam muitas oportunidades para equilibrar seu trabalho. Procure se movimentar mais para os ganhos voltarem a crescer. Cuide da sua espiritualidade. Seu amor traz paixão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período para se programar para o sucesso que logo acontece. Mercúrio passa a transitar no seu signo no dia 18. Por isso vá com calma e se organize. Apoio da pessoa amada. Evite a ansiedade.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O período é para ter calma, Vênus só estará no seu signo dia 20, até lá paciência com seus negócios, trabalho e vida afetiva. Se organize e vá em busca do sucesso. Dia neutro no amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que seu bom humor ajudará na hora de negociar e resolver suas contas. Pode contar com ajuda no trabalho. Conseguirá acertar os problemas da família. Dê apoio a Câncer e Peixes. Sensibilidade com seu amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você terá um bom dia, organize o trabalho e conte com apoio de sócios ou superiores. Positivo para compras, viagens e início de negócios. Sua sensibilidade esta presente em seu caso de amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta fase deve respirar fundo e, esperar apoio que virá da família. Todos esperam sua colaboração. Evite ser exigente com seu amor. Solte as boas energias. Será necessário não abusar na alimentação.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período positivo para compras domésticas, negócios imobiliários e produtos de decoração. A autoconfiança profissional trará o sucesso que busca. Excelente o setor afetivo. Saúde equilibrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que não deve faltar sucesso para seus negócios, trabalho, oportunidades de viagens, compras e solução de problemas da área doméstica. Não fique longe da família. O amor vem com muita paixão.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sua autoconfiança vai proporcionar o sucesso que busca no trabalho. Vencerá todas as dificuldades. Melhora o relacionamento com parentes ligados à área de negócios. Amor super feliz.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A Lua traz chances de resolver alguns problemas ligados à família. Bom astral com as finanças que estão em fase de equilíbrio. Vontade de sair da rotina, pode viajar. Amor com firmeza. Saúde perfeita.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia será no alerta, o ideal é ficar na rotina. Adie viagens, compras e encontros de negócios. Tenha cuidados especiais com sua saúde. Esqueça as preocupações e não mude o ritmo da vida familiar.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

