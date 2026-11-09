Signos: confira seu horóscopo desta segunda (09)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta segunda-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.
ALERTA DO DIA
Os escorpianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com as pessoas do setor de trabalho. Fuja de discussões com seu par afetivo. Saúde neutra.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Os obstáculos financeiros serão facilmente resolvidos. Solução de questão afetiva, Vênus traz paixão e uma boa convivência. Conte com Libra, Capricórnio e Gêmeos. Equilíbrio na saúde.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você está passando por uma fase que traz mudanças na área de trabalho. Vencerá fácil as questões financeiras e receberá apoio para equilibrar as contas. Amor com surpresas. Colabore com a família.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O sucesso profissional e financeiro estão no seu caminho. Nesta fase você deve manter o equilíbrio e viver em paz com a família. Apoio de superior ou amigo. Amor sensacional, Vênus protege seu coração.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Período que seu envolvimento familiar trará a tranquilidade desejada. As condições de sucesso nos negócios serão as melhores possíveis. Lucros extras. Boa convivência com seu par afetivo.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A sorte esta nas suas mãos, Marte e Júpiter imprimem a solução dos problemas financeiros e profissionais. Novidades com sua família. Você está mais simpático. Emoções no amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você terá apoio da família para compras, viagens e início de novos negócios. Conquista importante na área financeira. Boas notícias sobre a vida afetiva, paixão e abertura para melhorar sua convivência.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A Lua esta no seu signo e você sente as forças renascerem no trabalho e no lar. Poderá reconquistar o prestígio profissional. Emoções com o andamento dos projetos da família. Vênus traz mais amor.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações ou mudanças na área profissional. Poderá ter algumas dificuldades financeiras, evite novos gastos. Desafios no seu lar. Cuidado com invejosos.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Nesta fase do ano você passa por um período difícil no lar e no trabalho. Faça sua parte sem esperar apoio da família ou amigos. Amor neutro. Cuidado com a ansiedade, cuide da alimentação.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Período de maior envolvimento com os negócios da família, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Fase de equilíbrio financeiro. Vantagens em negócios com Câncer e Libra. Amor dedicado.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Nesta fase você deverá contar com o sucesso nos negócios e aberturas para trabalho em parceria. Otimismo em relação a questões financeiras. Logo terá mudanças no seu lar. Amor sensacional.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Fase de fortalecimento na área profissional, positivo para ir em busca de mudanças para melhorar o nível dos negócios. Solução de questões financeiras. Amor fortalecido.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.